Ardooise foto- en diaclub viert vijftigste verjaardag met koninklijke titel

De Ardooise foto- en diaclub bestaat vijftig jaar. Dat ze vijftig kaarsjes uitblazen, hebben ze ook op het koninklijk paleis gemerkt. De club kreeg dan ook de toelating om zich vanaf nu koninklijk te noemen. Met secretaris Philippe Vienne en voorzitter Noël Hollevoet rijden we even door de geschiedenis van deze gouden Ardooise vereniging.

“De aanleiding om hier een foto- en diaclub op te richten dateert uit het voorjaar van 1971. Het Davidsfonds richtte een wedstrijd in met als thema Ardooie in kleurendia’s. Een tiental liefhebbers van fotografie bleef achteraf elkaar vinden en op 27 december 1971 stichtten ze de club. “Er waren 35 aanwezigen”, weet voorzitter Noël Hollevoet.

De stichters waren voorzitter Remi Surmont, ondervoorzitter Paul Debusschere, secretaris Eugene Govaere, penningmeester Karel Desmet en leden Bernard Lambrecht, Gerard Vaniseghem, Raf Boussauw, Luc Baert, Ludo Vermeersch, Maria Bouckaert en Frans Degand.

De bestuursvergaderingen gingen door bij een bestuurslid en de algemene bijeenkomsten vonden plaats in de refter van de gemeenteschool.

Vast lokaal

Na Remi Surmont werden Bernard Lambrecht, Eugene Govaere en Noël Hollevoet voorzitter. Het jaarlijkse foto- en diasalon was het hoogtepunt in de jaarwerking. “We zijn apart begonnen en hebben ons salon uitgebouwd tot een professioneel samengestelde montage.”

In 1994 kreeg de club een vast lokaal in een klaslokaal van de ex-rijksschool. De maandelijkse ledenvergaderingen gingen dan al steevast door onder het thema 2 van de 4 en de show van oktober was steeds een verrassende opeenvolging van projecties.

Versnelling hoger

In 2010 schakelde de club, door het toenemende succes, een versnelling hoger en organiseerde hij twee vergaderingen per maand. “Elke maand krijgt elk lid de gelegenheid om vier foto’s voor te stellen. Deze worden besproken en er worden er telkens twee weerhouden. In juni bepaalt een gastjury wie de twee winnaars van het afgelopen werkjaar zijn. Zo wordt ieder lid gemotiveerd om progressie te boeken in de uitoefening van onze hobby.”

Een ander belangrijk moment in de vijftigjarige geschiedenis is 2008, toen er overgeschakeld werd van analoge fotografie naar digitaal werk. Eind 2010 verhuisde het secretariaat naar de Padderijstraat 40 en in 2013 werd, door de toenemende digitalisering, de naam Ar-Difo ingevoerd.

Verenigingen

“De doelstellingen van de club bestaan erin fotoliefhebbers samen te brengen en hen naar een hoger niveau te tillen. Ons ledental bestaat momenteel uit vijftig werkende leden. Ongeacht de leeftijd is iedereen welkom. Voorwaarde is over een fototoestel te beschikken, creatief en leergierig te zijn.”

De club verleent sinds jaar en dag zijn steun aan verschillende verenigingen. “Op vraag brengen wij hun activiteiten in beeld. En bij wijze van dank voor ons huidige lokaal bieden wij regelmatig foto’s aan het gemeentebestuur als decoratie op openbare plaatsen.”

Naast de maandelijkse vergaderingen zijn er ook gelegenheidsbijeenkomsten, zoals een natuurwandeling, een stadsbezoek of een zoektocht naar paddenstoelen of andere objecten. Georganiseerde bijscholing is er eveneens. Elke zondagvoormiddag is hun lokaal in de Oude Lichterveldsestraat open en kunnen de leden elkaar ontmoeten voor tips, weetjes, of zomaar een fotografiebabbel.

De club is fier op zijn koninklijke titel. “Wij hopen binnenkort op een gepaste wijze de verjaardag en titel te kunnen vieren”, besluit Noël.

(JM)