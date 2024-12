André Vandekerckhove rijgt kampioenentitels aan elkaar: “Kaarten is vooral alert zijn, het is je geheugen trainen”

Hoeveel kaartkampioenschappen André Vandekerckhove al won? Hij denkt 43 of 44, maar het kunnen er ook al veel méér zijn. Zelfs André is even de tel kwijt, maar hij weet wél dat hij één van de beste kaarters van Ingelmunster is.

André (85) en partner Charline Opsommer (78) wonen in de Gentstraat 126. Vroeger kaartte André bij OKRA, nu bij de Senioren Middengroepen en in El Patio. Op 25-jarige leeftijd deden er honderden kaartfanaten mee in de zaal boven de OLV-kerk. André werd de beste kaarter in het manillen van Ingelmunster. “Ik kaart al sinds mijn tien jaar. Ik leerde het van mijn vader Henri. Hij kaartte voor geld, ik nooit. Je moet in het kaartspel vooral geluk hebben én dat het in het hoofd nog altijd meezit, dat het geheugen goed is. De concentratie is enorm belangrijk. Ik leerde ook veel bij van oudere kaarters. Mensen gaven wel eens tijdens een kaartspel tips en daar luisterde ik naar.”

Hoe kom je een goede kaarter? Een talent? “Het geheugen is zo belangrijk. Je moet weten wat er qua kaarten al weg is en wat er nog is. Mijn partner Charline kon niet goed kaarten, maar ze won ook al twee kaartkampioenschappen. We kaarten iedere namiddag bij een kopje koffie één partij hand-voor-hand”, vult Charline aan. “Dat is anders dan manillen, maar je leert ook veel qua kaartspel erbij.” André knikt, waarna we de vraag stelden of andere mensen wel graag tegen hem kaarten.

Geen kaartvijanden

“Over het algemeen wel. Ik heb geen kaartvijanden. Gaan we naar een fruit- of groentenkaarting, dan bemerkte ik toch al dat er kaarters wachten om aan een kaartspel te beginnen tot ik al begonnen ben. Ze denken dan toch misschien dat ze met mij erbij gaan verliezen.” Volgens André wonen er in onze gemeente nog goede kaarters. “Manillen is niet zomaar kaarten hoor”, besluit hij. “Kaarten is vooral alert zijn, het is je geheugen trainen. Zelf drink ik geen alcohol tijdens het kaartspel, maar een fris pintje erbij is niet verboden. Al zeg ik het zelf, maar ik maak maar weinig fouten in het kaartspel.”