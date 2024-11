700 vogels op vogelshow Donkse Roodborst

Op zaterdag 23 en zondag 24 november is zaal K-BA in de Mevrouw Courtmanslaan het decor voor de Vogeltentoonstelling van De Donkse Roodborst. “De bezoekers kunnen 600 à 700 vogels komen bekijken”, zegt voorzitter Luc Van Wassenhove (64). “Al op donderdagavond brengen de meer dan 30 deelnemers hun vogels binnen en op vrijdag wordt er heel de dag gekeurd. ‘s Avonds om 20 uur vindt dan de officiële openingsreceptie plaats”, aldus Luc. “De vogels worden gekeurd in de secties kleurkanaries, hybriden en kruisingen, Europese vogels, exoten, ostuurkanaries, parkieten en papegaaien en duiven en hoenders. Naast een algemeen kampioen zijn er ook kampioenen per sectie. Elke sectie is ook onderverdeeld in reeksen, waarin er ook kampioentitels en ereprijzen uitgereikt worden”, klinkt het. De vogeltentoonstelling van De Donkse Roodborst vindt plaats in zaal K-BA in de Mevrouw Courtmanslaan 82 in Maldegem. Op zaterdag is de tentoonstelling toegankelijk van 10 tot 20 uur en op zondag van 8 tot 17 uur. De toegang is gratis. Er kunnen ook vogels aangekocht worden. (MIWI/foto MIWI)