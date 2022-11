40 jaar volkstuintjes in Oostende: Tuinhier Akkerwinde viert jubileum

Tuinhier Akkerwinde werd opgericht in 1982 en bestaat dit jaar 40 jaar. Dit wordt gevierd met een fototentoonstelling in de inkomhal van de Bibliotheek Kris Lambert. De verenging beheert 244 volkstuintjes in Oostende en Bredene en telt 258 leden.

Aan de hand van 24 foto’s, publicaties en archiefmateriaal in de etalagekasten wordt in de bib een overzicht gegeven van de historiek en de problematiek van de vereniging. De tentoonstelling loopt tot 30 november en is vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib. Ook naar aanleiding van de 40ste verjaardag werd op dinsdag 8 november in de bibliotheek een panelgesprek georganiseerd over de nood aan groene ruimtes in de stad en hoe volkstuinen daar een plaats in kunnen krijgen. De avond werd bijgewoond door 65 geïnteresseerde tuinliefhebbers.

Een beeld van intussen tien jaar terug: een barbecue in 2012 voor de gebruikers van volkstuinpark De Zomerloop aan de Gouwelozestraat. © FRO

Akkerwinde ontstond in 1982, maar sloot omstreeks 2014 aan bij de koepel Tuinhier. Zo kregen de leden van de volkstuinen ook een magazine en kreeg de vzw steun van een landelijke kracht. De naam werd dan ook gewijzigd naar Tuinhier Oostende. Even later kwam ook de uitbreiding naar Bredene. Na een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschap werd een budget toegekend aan Bredene om te starten met een volkstuinpark. Tuinhier Oostende werd gevraagd om dit project mee te ondertekenen. Na opening in 2017 werd het volkstuinpark in beheer gegeven van Tuinhier Oostende. Met de uitbreiding naar Bredene werd de naam gewijzigd van Tuinhier Oostende naar Tuinhier-Akkerwinde.

Weer in beheer

Ook in Oostende kwam er een nieuw volkstuinpark bij. Achter het woonzorgcentrum Drie Platanen ligt het vierde volkstuinpark van Oostende. Eind vorig jaar kwam het niet tot een overeenkomst met de stad over het beheer van de volkstuinparken De Groene Dyck, Karel Achtergaele en Zomerloop, waardoor het stadsbestuur het beheer van deze tuintjes overnam.

Maar in september 2022 werd toch tot een akkoord bereikt tussen stad en Tuinhier-Akkerwinde, waardoor de vereniging weer alle volkstuintjes in Oostende en Bredene beheert. “Tijdens de coronapandemie hadden enkele hobbytuinders afgehaakt of minder aandacht besteed aan hun tuin. Dat zorgt nu wel voor wat extra werk”, vertelt secretaris Peter Desnerck.