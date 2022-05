100-jarige De Volksvreugd Proven fuift opnieuw

Met een jaar uitstel viert muziekvereniging De Volksvreugd Proven haar 100-jarig bestaan. Op zaterdag 4 juni is er de Schuitie Wuitie Reborn-fuif. In 2004 werd de tiende en voorlopig laatste editie gehouden, maar naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de harmonie is er opnieuw een Schuitie Wuitiefuif.

Koninklijke Harmonie De Volksvreugd bestond in 2021 honderd jaar. Hun jubileum vieren ze dit jaar uitgebreid en het feestjaar werd ingezet met het unieke concert ‘Once in a Century’. Daarna werd het uitgestelde Ceciliafeest van 2021 gevierd. “Op zaterdag 4 juni is er de Schuitie Wuitie Reborn-fuif.

Op 18 september volgt een aperitiefconcert en op 2 oktober wordt het jubilerend muziekkorps ontvangen op het Poperingse stadhuis. Het feestjaar wordt afgesloten met een eindejaarsconcert op 17 december”, zegt Stef Denecker, namens K.H. De Volksvreugd Proven.

Terugblikken

De Schuitie Wuitiefuiven kunnen terugblikken op een kleurrijke geschiedenis. “Sinds 1995 organiseerde De Volksvreugd jaarlijks de fuif in OC De Croone. Massa’s jongeren kwamen er zich amuseren en teren nu nog steeds op de sappige anekdotes die gelinkt zijn aan de Schuitie Wuitiefuiven. In 2004 werd de tiende en voorlopig laatste editie gehouden, maar nu, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de harmonie, is er opnieuw een Schuitie Wuitiefuif”, aldus Stef.

“De fuifnummers van weleer zijn nu de organisatoren van wat Schuitie Wuitie Reborn heet. Op dezelfde locatie, met de legendarische dj Zombie & Eater én een cocktailbar laten ze de sfeer opnieuw opflakkeren. Na een paar verplicht rustige jaren is de knaldrang groot om er nog eens stevig in te vliegen met vrienden en kennissen. De Volksvreugd verwacht dan ook alle leden, oud-leden en sympathisanten op dit gezellig dansfeest.”

Schuitie Wuitie Reborn vindt plaats in OC De Croone in Proven op zaterdag 4 juni. Kaarten kosten in voorverkoop bij de leden 6 euro, aan de deur 8 euro. Alle fuifgangers vanaf 18 jaar zijn welkom.

(LBR)