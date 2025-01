“Vereeuwig jouw naam in onze parochiegeschiedenis”: Sint-Pieterskerk viert 850ste verjaardag met nieuw glasraam

2025 is voor de Sint-Pieterskerk in Oostkamp een jubileum jaar, ze bestaat 850 jaar. Vanaf de voorbije kerstperiode werd er een gevarieerd programma uitgewerkt en wordt er bijna een jaar lang gewerkt naar het hoogtepunt, de onthulling van een nieuw brandglasraam van Sint-Franciscus in oktober en de slotviering in november. “Dat wordt een blijvend symbool van ons geloof en verbondenheid door de eeuwen heen.”

De gemeente, in de zin van de vroegere heerlijkheid Oostkamp, bestaat al meer dan 1.000 jaar en de vroege ontstaansgeschiedenis is nauw verbonden met de ontstaansgeschiedenis van de parochiekerk. Na de brand van de kerk op 15 mei 1128, in de nasleep van de moord op Karel de Goede in Brugge, werd de bouw van de nieuwe romaanse kerk rond 1175 afgerond. Een deel van de toren is nog een zichtbare getuige van het in veldsteen opgetrokken middeleeuwse gebouw. Dit jaar is het dus 850 jaar dat de kerk zijn romaanse oorsprong kent. De Sint-Pieterskerk is recent aangesloten bij het internationale netwerk Open Kerken dat als doelstelling heeft om de deuren van hun kerken te openen, deze te gebruiken en gastvrij te maken met respect voor de cultusplaats. “Met een zeer gevarieerd jubileumjaarprogramma openen we de deuren voor allen, ongeacht overtuiging, om onze Sint-Pieterskerk als gebouw te verkennen”, vertelt Yves Carton van de werkgroep 850 jaar Sint-Pieterskerk.

Glas in lood

Het bijna volledige jubileumjaar wordt er gewerkt naar een toch wel bijzonder project. “Ter ere van dit historische moment willen wij een glas-in-loodraam creëren dat gewijd is aan Sint-Franciscus, de patroonheilige van onze nieuwe parochiale eenheid. Dit raam zal niet alleen een schitterend kunstwerk zijn, maar ook een blijvend symbool van ons geloof en onze verbondenheid door de eeuwen heen”, weet Yves Carton met veel trots te vertellen.

De patroonheilige Sint-Franciscus van Assisi is geliefd om zijn eenvoud, zijn liefde voor de natuur en zijn toewijding aan vrede en armoede. Zijn figuur belichaamt waarden die door de eeuwen heen ook de Sint-Franciscusparochie hebben geleid. Dit nieuwe kerkraam zal deze waarden verbeelden en mensen inspireren om in zijn voetsporen te treden. Het raam zal een eerbetoon zijn aan zowel het rijke verleden van deze parochie evenals aan de toekomst die ze samen bouwen. Dit raam wordt ontworpen en uitgevoerd door de gerenommeerde glasrestaurator en ontwerper Birgit Verplancke, met familieroots in Oostkamp. Met haar uitgebreide ervaring en internationale faam brengt Birgit een unieke visie en vakmanschap naar dit project. Haar werk wordt wereldwijd bewonderd en trekt zelfs buitenlandse stagiairs aan, die van haar leren tijdens internationale stages. Dit raam zal dus niet alleen een lokale betekenis hebben, maar ook deel uitmaken van een breder artistiek en cultureel erfgoed.

Historische oproep

Net zoals dat in de voorbije eeuwen gebeurde, wendt het huidige kerkbestuur zich tot weldoeners die bereid zijn dit project financieel te ondersteunen. “Door de generositeit van onze voorouders zijn vele van de kunstwerken in onze kerk tot stand gekomen en ook nu willen we deze traditie voortzetten. Uw bijdrage zal niet alleen helpen bij de realisatie van dit bijzondere raam, maar ook jouw naam vereeuwigen in de geschiedenis van onze parochie”, aldus de werkgroep.

Hoe kunt u bijdragen? Donaties kunnen worden overgemaakt naar “Jubileum 2025” op rekeningnummer BE58 1431 2663 1379 onder vermelding van “Sponsoring Sint-Franciscusglasraam”. Voor meer informatie of om uw bijdrage te bespreken, kunt u contact opnemen met Yves Carton, voorzitter van de werkgroep “Jubileum 2025” via 0476 53 03 32 of yvescarton@gmail.com.