Veldrijder benoemd tot meest LGBTQ+-vriendelijke mediapersoonlijkheid

Belofterenner Justin Laevens (20) uit Zwevegem werd door de Europese televisiezender OUTtv verkozen als de persoon die het afgelopen jaar de LGBTQ+-gemeenschap op een bijzonder positieve manier in de (inter)nationale media bracht.

Justin Laevens (20) heeft geschiedenis geschreven door eerder dit jaar als allereerste Belgische veldrijder publiekelijk uit de kast te komen als homo. Hiermee bracht hij de LGBTQ+-gemeenschap in België op een bijzonder positieve manier in de nationale en internationale media. Om die reden wint Laevens de OUT Media Award en mag hij zichzelf officieel de meest LGBTQ+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2021 noemen. De OUT Media Award werd in 2014 in verschillende landen in het leven geroepen door de Europese tv-zender OUTtv om mediapersoonlijkheden aan te sporen een actieve rol te spelen in het ondersteunen van de LGBTQ+-gemeenschap die nog te vaak te eenzijdig of ondervertegenwoordigd wordt in de mainstream media. Laevens kreeg de prijs persoonlijk bij hem thuis overhandigd door OUTtv-gezicht Jens Geerts.

“Dit had ik echt niet verwacht. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties gekregen op mijn coming out, maar deze award is wel de kers op de taart”, zegt Laevens verrast. Eerder dit jaar gaf Laevens nog aan geen andere wielrenners te kennen die zich als homo identificeren. “Ondertussen ken ik er vier”, vertelt Laevens. “Na mijn coming out kreeg ik van vier andere renners verschillende berichtjes waarin ze aangaven dat ze zich herkende in mijn verhaal. Alleen zijn deze wielrenners zelf nog zoekende en niet publiekelijk uit de kast dus respecteer ik hun privacy”, aldus de belofterenner.

Met de titel ‘meest LGBTQ+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van het jaar’ volgt Laevens andere bekende LGBTQ+-bondgenoten op zoals onder anderen de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, meidengroep K3, journaliste Bo Van Spilbeeck en Belgisch vicepremier Petra De Sutter. “Door te zijn wie hij is, vergroot Justin Laevens de zichtbaarheid van homoseksuele mannen in de sportwereld en meer specifiek in het veldrijden dat nog steeds een bolwerk is van witte cisgender hetero machomannetjes”, legt OUTtv-gezicht Jens Geerts uit, “Voor vele wielerfans staat stilzwijgend lijden en in de modder ploeteren met een fiets op je nek gelijk aan heldhaftig zijn. Maar dat is niet echt heldhaftig. Publiekelijk verkondigen dat je homoseksueel bent in een omgeving waar niemand anders dat durft, dat is heldhaftig. Justin heeft met zijn openheid over zijn identiteit een steen verlegd en de drempel verlaagd voor andere LGBTQ+-veldrijders. Hopelijk ziet 2022 er dankzij Justin voor andere LGBTQ+-sporters net zo rooskleurig uit”, aldus Jens.

Op de vraag welke boodschap Justin andere sporters wil meegeven die zich nog niet openlijk durven uitdrukken over hun seksualiteit of genderidentiteit, is de veldrijder duidelijk: “Neem je tijd. Sport draait om competitie, maar jezelf ontplooien is geen wedstrijd. Persoonlijk kan ik wel zeggen dat ik me dankzij mijn outing beter in mijn vel voel. Ik ben meer gefocust, heb nieuwe sponsors en heb er zelfs een lief aan overgehouden. 100% jezelf zijn loont uiteindelijk altijd,” aldus Justin Laevens.

De uitreiking van de OUT Media Award en het volledige interview met Justin Laevens zelf zal op 31 december 2021 te zien zijn in het laatavondprogramma “Niki Today Tonight” om 22 uur op OUTtv. Dat is te bekijken via kanaalnummer 52 op Telenet.