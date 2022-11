Veertig hobbyisten present op indoorkerstmarkt Pasar Ardooie-Koolskamp

Pasar Ardooie-Koolskamp zorgt ervoor dat je op een originele manier aan leuke kerst- en eindejaarsideeën komt. Daarvoor moet je op de kerstmarkt zijn in evenementenhal De Ark op zaterdag 10 december.

Op 10 december zal in De Ark een gezellige kerstsfeer heersen met alles erop en eraan. Veertig hobbyisten maken er hun opwachting om je te voorzien van de leukste eindejaarsgeschenken. Op de kerstmarkt wemelt het niet van professionele verkopers, maar staan er alleen hobbyisten die er een creatieve hobby op nahouden. Er staan mensen met originele kerstkaarten en kerststukjes om in de sfeer te komen.

Maar ook duurzame geschenken van allerlei aard worden er aangeboden. Schilderijtjes, keramiek, juwelen, zijde… er zijn ideeën in overvloed en elk jaar doet Pasar een inspanning om iets nieuws op de kop te tikken. Wie van wat lekkers houdt om onder de kerstboom te leggen kan hier ook terecht, onder meer op de stand met ambachtelijk gemaakte pralines. Elk jaar biedt Pasar nog ruimte aan mensen die een goed doel voorstellen. Ook zangeres Dina Rodriguez heeft haar deelname bevestigd met een aanbod van Spaanse hapjes.

Kerstman

Wie ook niet ontbreekt op de kerstmarkt is de Kerstman. En hij beloofde om naar Ardooie te komen in een gulle bui voor de kinderen. Hij heeft een zak vol met lekkernijen en leuke hebbedingetjes bij zich en die moet helemaal leeg vooraleer hij De Ark zal verlaten.

Pasar zorgt ervoor dat je niet met honger of dorst moet vertrekken. De warme bakker zorgt voor de pannenkoeken in kerststijl en er zijn allerlei warme en koude dranken te verkrijgen in de gelegenheidsbar in De Ark.

Prijzentrommel

Aan de kerstmarkt is ook een gratis tombola verbonden. Wie zijn naam deponeert in de kerstsok van Pasar kan winnaar worden. In de prijzentrommel een aantal duotickets voor het valentijnsetentje met een optreden van Garry Hagger en van Nico Debuck op zaterdag 11 febrauri in ’t Hofland.

(Jan Maeseele)