Veel volk voor slot ‘50 Humans’ in Langemark-Poelkapelle: “Er is hoop gecreëerd”

De slotavond van de tentoonstelling ‘50 Humans’ verbond “van ver” met “van hier” tot “vaneigens”. “Er is hoop gecreëerd”, zei Mohanad over het initiatief van fotograaf Abdulazez.

Het initiatief van Wakkere voor vrede mobiliseerde donderdagavond ondanks vrieskou in de St.-Pauluskerk 300 mensen. Een onverwacht succes. “Hoe zwart de voorbije maand met de oorlog in Oekraïne ook was, in deze kerk, waren de hele maand lichtpuntjes. Samen met onze Palestijnse gast, Mohanad, zeggen we: wij moeten hoop tot vrede creëren. Dat hebben 1.500 bezoekers aan de expositie gedaan met kaartjes, tekeningen en verhalen. De opkomst overtrof onze stoutste verwachtingen”, zei Peter Peene.

Verrassende en ontroerende ontmoetingen

Er was die boer uit Pollinkhove die met tranen in de ogen de tentoonstelling bekeek en zich afvroeg “ Waar zijn we mee bezig?”. Of de opa en oma die hun kleinkinderen meebrachten naar de slotavond. De portretten van fotograaf Abdulazez leverden verrassende en ontroerende ontmoetingen op over het parcours van vluchtelingen.

‘50 Humans’ kreeg een uniek orgelpunt onder de noemer ‘Van ver. Van hier. Vaneigens.’ “In teksten, getuigenissen, poëzie en muziek gaan mensen ‘van ver’ en ‘van hier’ samen op zoek hoe ze ‘vaneigens’ met elkaar in verbinding gingen. De getuigenissen waren ondermeer van enkele Afghaanse Moeders voor Vrede mee, de Ieperse priester Ettien Léon N’guessan, enkele leerlingen uit de Ieperse OKAN-klas en muzikanten uit Iran, Soedan en België.

Multicultureel samenwerken

Dirk Clement stelde de drie muzikanten voor die ter plekke een nieuw stuk improviseerden. “Dat is de allerbeste metafoor van multicultureel samenwerken. En daarmee wil ik zeker geen politiek of filosofisch discours afsteken. Maar er is geen gepaste partituur of geen handleiding. Ze zullen door te spelen en te luisteren samen een nieuwe melodie maken.”

Wereldwijd zijn 85 miljoen mensen op de vlucht, waarvan 50 miljoen in hun eigen land. 73 procent wordt opgevangen in buurlanden. 12 procent in Europa.

Het initiatief kon gerealiseerd worden met steun van de Vlaamse Unesco commissie en van Westhoek Vredeshoek. (pco)