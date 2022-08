VBZR laat reddingsboot van 1,2 miljoen euro bouwen: “Het moderne reddingswerk op zee vereist vernieuwing”

Na bijna veertig jaar ervaring en meer dan vijfduizend reddingen op zee, weten ze bij de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst maar al te goed wat ze nodig hebben. En dus laat de dienst nu een reddingsboot ontwikkelen die geheel aan de eigen eisen voldoet. “Een wens die we al jaren koesterden”, klinkt het.

Samen met een deskundige werkgroep binnen de VBZR, ontwikkelt de Nederlandse werf Habbeké Shipyards uit Hoorn deze nieuwe reddingsboot. Het wordt geen kopie van bestaande reddingsboten, er werd immers tot in de details gezocht naar de beste oplossingen voor de omstandigheden waarin de boot zal worden ingezet. Habbeké is bekend bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, ontwikkelaar en bouwer van onder andere de Valentijn-klasse reddingsboten. “De werf is onlangs met de bouw van het casco gestart. Aan kennis is er bij onze vrijwillige redders alvast geen gebrek: vele zijn al jaren werkzaam op scheepswerven bij bouw en onderhoud van schepen”, klinkt het bij voorzitter Joeri Vermoere.

We zijn erin geslaagd om ruim 60 procent van de kosten zelf te dragen

Scheepswerf Vandamme in Zeebrugge bouwde eerst een mockup van de toekomstige reddingsboot: een model in hout en op ware grootte. “Alle redders konden meedenken, in de houten reddingsboot plaatsnemen, achter het stuur zitten of over de gangboorden lopen. In nauwe samenwerking met de werf leidde dit tot het definitieve ontwerp.” De nieuwe RIB reddingsboot van 13,81 meter, met aluminium romp, zal zelf-oprichtend zijn en wordt uitgerust met Kamewa waterjets en MAN I6-850 motoren die het schip kunnen voortstuwen tot 40+ knopen. Gewicht: 12 ton, kostenplaatje: 1,2 miljoen euro. “Dankzij de trouwe bijdrage van onze steunende leden en een jarenlange spaarzame houding, zijn we erin geslaagd ruim zestig procent van de kosten zelf te dragen. Voor het resterende bedrag hopen we een beroep te kunnen doen op bedrijven en particulieren die het reddings- en hulpwerk van de VBZR een warm hart toedragen”, aldus nog VBZR-voorzitter Joeri Vermoere.

Straffe Hendrik

De reddingsboot Straffe Hendrik, gebouwd in 1990 en sinds 2010 bij de VBZR in dienst, gaat na aflevering van de nieuwe reddingsboot in de verkoop. De Straffe Hendrik heeft duizenden uren van redding achter de rug en blijft de komende tijd nog steeds beschikbaar voor de jaarlijkse 130 tot 140 interventies op zee. “Maar het moderne reddingswerk op zee vereist vernieuwing. Niet alleen gebruiksgemak en comfort, maar uiteraard ook de veiligheid van de vrijwillige redders staat voorop”, klinkt het. Wanneer de nieuwe reddingsboot te water gelaten kan worden is van meerdere factoren afhankelijk. “Afhankelijk van de totale kostprijs, de beschikbare middelen en de steun die nog kan gevonden worden, zullen we de nieuwe boot helemaal kunnen laten afwerken. Als enkel romp, stuurhuis, tubes en motoren door Habbeké worden geplaatst, zullen de redders het schip in Zeebrugge zelf moeten afwerken. Dit kan een snelle vervanging van de Straffe Hendrik in de weg staan.”

Steunen kan op BE15 4727 3855 3130 KREDBEBB met vermelding van je naam of firma. Volg hier de update van de bouw van de nieuwe reddingsboot: www.vbzr.be/nieuwe-reddingsboot