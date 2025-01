Vanessa (53) is de Krak van Moorslede: “Ik wil zowel kindjes als ouders gerust gemoed bezorgen”

Een hart voor de peutertjes in haar klasje, maar ook voor de buurt en voor Moorslede. Vanessa Vandenaweele is een warme persoonlijkheid die erg graag tussen de mensen is. Een vijftiental jaar geleden startte ze in De Bunderboog. “Die mooie kans heeft heel veel deuren voor me geopend.”

Vanessa Vandenaweele is in Moorslede vooral gekend als peuterjuf in de vrije basisschool De Bunderboog. Haar beroepscarrière startte ze echter in Houthulst, waar ze zeventien jaar lang in een plaatselijke school werkte. “Ik werkte er graag, maar het leek me nog leuker om voor de klas te staan in de gemeente waar ook onze eigen kinderen opgroeiden.” Vanesssa waagde een gokje door te solliciteren voor een parttime functie. “Ik begon parttime in De Bunderboog, maar kon gelukkig al snel fulltime aan de slag.”

Inmiddels is Vanessa het vertrouwde gezicht voor de allerkleinsten in de vrije basisschool. “Kinderen zijn de grootste rijkdom van ouders. Zij moeten plots het meest dierbare afgeven aan de poort van een grote school. Als peuterjuf vind ik het dan ook erg belangrijk dat zowel de ouders als de kinderen met een gerust gemoed hun dag kunnen aanvatten.” Vanessa probeert als kleuterjuf een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen op school. “De dag dat ik met pensioen ga, zal ik hier de schoolpoort hoogstwaarschijnlijk niet definitief sluiten. Ik hoop me ook nog als vrijwilliger in te zetten voor de school die de voorbije jaren ook heel wat deuren voor mij geopend heeft.”

Ook Mooimaker

De nieuwe krak van de gemeente is meer dan alleen een kleuterjuf. Op verschillende manieren engageert Vanessa zich voor de gemeente. “Zowel mijn man als ik zijn geen reizigers. We zijn graag thuis, maar genieten ook van aanwezig zijn op evenementen in de gemeente. Ik ben eigenlijk supergraag onder de mensen. Bij mijn grootouders kwam er vroeger telkens heel wat volk over de vloer, wellicht werd daar het zaadje geplant voor hetgeen ik nu zo graag doe.”

Vanessa, die graag leest, voelt zich ook helemaal thuis in de plaatselijke bibliotheek. Daar leest ze enkele keren per jaar voor aan de kindjes die hun tuutje afgeven aan de tuutjesboom. Vanessa is samen met haar man ook lid van de plaatselijke wandelclub Velodroomvrienden Moorslede. Wanneer het bestuur van de wandelclub hulp nodig heeft, kan men steeds op het koppel rekenen. “Maar ook als Mooimaker ga ik vaak op stap. Ik engageer me graag voor zowel een nette als een zorgzame buurt.”

Tot rust in de tuin

Vanessa en Kris wonen langs de landelijke Elzerijstraat. Tussen het drukke schoolgebeuren en haar inzet voor tal van initiatieven komt Vanessa tot rust in haar tuin. “Maar de voorbije jaren hebben ook heel wat schoolkinderen de tuin ontdekt. Op het einde van het schooljaar nodig ik hen altijd uit voor een bezoek aan onze tuin. Voor de kinderen is dat telkens een grote belevenis. Zij denken namelijk dat ik op school woon.” (lacht)

WIE IS VANESSA VANDENAWEELE? PRIVÉ Vanessa Vandenaweele (53) woont samen met haar man Kris Vanpeteghem in de Elzerijstraat in Moorslede. Samen hebben ze drie kinderen: Leonie (27), Lowie (25) en Arthur (22). LOOPBAAN Ze studeerde Latijn-Grieks in Brugge, maar wist al vrij snel dat ze kleuterjuf wou worden. Ze startte in Houthulst en zou daar zeventien jaar werken. Inmiddels is ze al een vijftiental jaar de juf van de peuters in vbs De Bunderboog in Moorslede. VRIJE TIJD Vanessa is Mooimaker en ontfermt zich als Zorgzame Buur voor haar buren. Vanessa probeert dagelijks te lezen, maar leest ook voor aan de tuutjesboom in de bib. Ze is lid van wandelclub Velodroomvrienden.