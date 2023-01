Vanaf 1 maart geen betalend parkeren meer in Torhout

Vanaf 1 maart is parkeren in Torhout overal gratis. Het betalend parkeren verdwijnt volledig. Wel is op heel wat plaatsen in de stadskern blauwe zone van kracht. Zoals standaard voorzien in de verkeerswetgeving geldt de parkeerschijf voor twee uur en niet meer voor 2,5 uur zoals nu. Maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad werd het nieuwe parkeerplan goedgekeurd.

Wie over een bewonerskaart beschikt, hoeft geen parkeerschijf te leggen. De parkeerwachters zien op hun controletoestel wie over zo’n kaart beschikt.

Blauwe zone op de centrum- en stadsparkings

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) deed het nieuwe parkeerplan uit de doeken. “Wie onze stad binnenrijdt, kan zich via analoge wegwijzers laten leiden naar de randparkings”, zei ze. “Daar kan iedereen gratis en onbeperkt parkeren. Rij je verder het centrum binnen, dan begeleiden de digitale displays en wegwijzers je naar de centrum- en stadsparkings. Daar geldt blauwe zone. Dat betekent dat je er twee uur gratis parkeert (onbeperkt met bewonerskaart). De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. We beschikken over vier stadsparkings en twee centrumparkings.”

54 Shop & Go-plaatsen voor 30 minuten

“Daarnaast zijn er nog heel wat straatparkeerplaatsen waar je ook gratis kunt parkeren met de parkeerschijf. En tot slot hebben we, verspreid over het stadscentrum, 54 Shop & Go-plaatsen, eveneens van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Je mag er maximum 30 minuten staan en moet daarvoor niets ondernemen. Mensen met een beperking die over een gehandicaptenkaart beschikken, mogen overal gratis en onbeperkt parkeren, behalve op de Shop & Go-plaatsen, waar voor iedereen de beperking tot een halfuur geldt.”

Handige app ‘Parkeren in Torhout’

“Wie een bewonerskaart heeft, mag overal gratis en onbeperkt parkeren, behalve op de Shop & Go-plaatsen (30 minuten) en behalve in straten die specifiek voorbehouden zijn voor bewoners van die straat.”

Handig is de app Parkeren in Torhout. Via die app vind je gemakkelijk vrije parkeerplaatsen. Ook de Shop & Go-plaatsen, de oplaadpunten voor elektrische auto’s, de parkeerplaatsen voor deelwagens en de parkeerplaatsen voor personen met een beperking zijn op de app te vinden.