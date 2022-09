Vaccinatiecentrum Westhoek start op 14 september met herfstvaccinatiecampagne

Op woensdag 14 september start in het Vaccinatiecentrum Westhoek de herfstvaccinatiecamapgne tegen Covid-19. Het zorgpersoneel, 65-plussers en personen met ernstige immuniteitsstoornissen krijgen als eersten de kans om zich te laten vaccineren. Vanaf eind september wordt de brede bevolking vanaf 18 jaar, in dalende leeftijd, uitgenodigd.

In de herfst- en wintermaanden verwacht men opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen. Voor een volgende heropflakkering zich aandient, wil de Vlaamse overheid alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken.

Omikron

Momenteel wordt er gevaccineerd met het aangepast vaccin dat ook bescherming biedt tegen de Omikron-variant. De overheid raadt aan om snel op de uitnodiging in te gaan. Zo kan men alvast de herfst- en wintermaanden beter beschermd tegen het Covidvirus ingaan. Op die manier wordt ook vermeden dat het aantal ernstig zieken en ziekenhuisopnames weer toeneemt.

Uitnodiging

Iedereen ontvangt de uitnodiging via post, e-box of burgerprofiel en via e-mail als je adres bekend is. Een afspraak in het vaccinatiecentrum maken kan via de persoonlijke code op de brief, ofwel via het callcenter op het gratis nummer 0800 30704. Het callcenter is dagelijks open van 9 uur tot 13 uur. Ten slotte kan je ook een afspraak via vaccinatie@elzwesthoek.be.

Meer info over de herfstbooster vind je op laat je vaccineren.be. Voor de laatste updates i.v.m. met vaccinatie kan je ook terecht op www.eerstelijnszonewesthoek.be en/of de website van uw lokaal bestuur. (TOGH)