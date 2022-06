Unizo werkte voor de Izegemse Batjes een compleet veiligheidsplan uit: “Een antwoord op ieder incident”

Uiteraard was er in de voorbije edities van de Batjes – dit jaar van 17 tot en met 19 juni – ook aandacht voor veiligheid, maar voor het eerst werd een 47 pagina’s tellend veiligheidsplan op papier gezet. En daarbij is met alle mogelijke calamiteiten rekening gehouden. “Maar hopelijk moeten de hulpdiensten niet tussen komen”, klinkt het bij Nico Esprit.

Nico Esprit is naast bankdirecteur van KBC Izegem ook lid van Unizo en hij maakt ook deel uit van de kerngroep die de kar van de Batjes mee trekt. In dat kerncomité zetelt hij samen met co-voorzitster Karolien Delmotte, Alain Pauwels, Tom Vandecasteele, Brenda Vanluchene en Silke Driegelinck. “Twee jaar geleden zouden de eerste Batjes nieuwe stijl al hebben plaatsgevonden, toen al werd ook de aanzet gegeven voor een volledig uitgeschreven veiligheidsplan. Dit hebben we nu verder tot in detail uitgewerkt en hebben dit voorgelegd aan de stads- en veiligheidsdiensten en daar werd het ook goed ontvangen. Het komt erop neer dat we nu via een gestructureerde aanpak proberen alle eventuele onheil in kaart brengen en daar ook het passende antwoord op formuleren.”

“Hulpdiensten doen dagelijks controle of doorgang verzekerd is”

Via een risico-analyse en de daarbij horende maatregelen tracht men alle risicoscenario’s op te lijsten en voorziet men ook bijhorende maatregelen. “Op de hoekpunten van de straten wordt sowieso vier meter vrije ruimte voorzien, om vrachtwagens – maar dus eventueel ook hulpdiensten – hun draaicirkel te laten maken. De hulpdiensten controleren ook op de drie dagen of ze ook effectief doorgang hebben, dus rijdt een brandweerwagen iedere Batjesdag het parcours af. Standhouders die bakken en braden worden zo dicht mogelijk bij de kruispunten geposteerd, zodat ze goed bereikbaar zijn. Ook een blusdeken en blustoestel zijn verplicht.”

Op de Grote Markt is er een Unizostand (rode tent) waar gratis anti-verdwaalbandjes worden uitgedeeld. Ouders kunnen die bij hun kinderen omdoen. “Ook medische incidenten zijn niet uitgesloten. We hebben natuurlijk het geluk dat het ziekenhuis vlakbij is en verspreid over het parcours zijn ook zes AED-toestellen beschikbaar.” Die situeren zich aan de inkom van sportcentrum De Krekel, Eperon d’Or, de parkeerhaven in de Marktstraat, de grote ledwall op de Grote Markt, Sint-Pietersstraat en de Art’iz Muziekacadmie in de Kruisstraat.”

Stewards op post

Het parcours is ook hertekend, ook daar met de veiligheid in het achterhoofd. “De hoek van de Ommegangstraat en de Roeselaarsestraat is nu vrijgemaakt, hulpdiensten kunnen nu snel van en naar het ziekenhuis. In dat licht is het ook zo dat horecazaak Marbre niet voor eigen deur, maar aan de overkant voor de Heilig-Hartkerk een terras zal uitbaten.”

Ook enkele stewards ‘bewaken’ het parcours en kunnen bezoekers info geven. Twee stewards staan in de Roeselaarsestraat, eentje ter hoogte van de Kruisstraat en de andere aan de Baron de Pélichystraat. Twee stewards bemannen ook de Stationsstraat, dit ter hoogte van de Korenmarkt en de Kruisstraat.

De Batjes vergen ook een tijdelijk verkeersreglement dat groen licht kreeg van het Schepencollege. Dat stipuleert onder meer al een parkeerverbod vanaf donderdag op de Grote Markt en Korenmarkt, het linkergedeelte van de Wijngaardparking en het Kerkplein.

Pop-up fietsparking

Ook de parkings worden goed bewegwijzerd, ook die voor andersvaliden en fietsers. Mensen met een handicap kunnen hun wagen kwijt aan het station, de Sint-Tillokerk en de Roeselaarsestraat ter hoogte van de Ommegangstraat. Fietsparkings zijn er in de Kasteelstraat en de Roeselaarsestraat ter hoogte van de Ommegangstraat. Maar aan de Sint-Tillokerk wordt ook een grote pop-up fietsparking gerealiseerd.

Mocht een ontruiming zich aandienen, dan zijn de evacuatieroutes al doorgenomen. “Vergeet niet dat er op drie dagen tijd naar schatting 60.000 mensen naar de Izegemse centrumstraten komen afgezakt. Iedere medewerker heeft ook een overzichtje van wie er verwittigd moet worden bij welk incident of probleem en onder de medewerkers hebben we ook een WhatsApp-groep. Er is een centraal telefoonnummer dat de hele Batjes door bemand zal worden. Maar in eerste instantie zijn de straatverantwoordelijken telkens het aanspreekpunt. Maar we hopen dat er geen incidenten gebeuren. Is dat wel het geval, dan zijn we zeker voorbereid.”