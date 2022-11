Unieke avondcylocross is aan tweede editie toe

Wat in 2019 voor de eerste keer plaatsvond aan de Zeven Heuveltjes als Europees kampioenschap, zal op zaterdag 26 november georganiseerd worden als wereldkampioenschap Cyclocross voor de Landelijke Renners en Crossers (LRC).

“Er worden een kleine vijfhonderd renners aan de start verwacht van jong tot oud”, vertelt organisator Kendric Van Grembergen (37). “Al vanaf vijf jaar kan er deelgenomen worden aan deze enige avondcyclocross bij kunstlicht voor amateurs.”

“Er zal een grote feesttent aan het voetbalveld staan waar de renners over een aantal balkjes moeten springen. In totaal zullen er acht lichtmasten geplaatst worden om het parcours te belichten.” Er zal ook een dj aanwezig zijn in de tent.

