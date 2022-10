Uitvaart Vanwynsberghe uit Kuurne breidt uit met uitvaartaula

Uitvaart Vanwynsberghe, gelegen in de Sint Michielsweg 11, beschikt sinds kort over een eigen aula. De nieuwe ceremonieruimte, die officieel geopend wordt op donderdag 27 oktober, biedt plaats aan 140 personen.

“Met de nieuwe aula hopen we alvast tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze rouwende families”, vertelt zaakvoerder Wim Vanwynsberghe, die de zaak zo’n 14 jaar geleden overnam van zijn ouders.

“De afgelopen jaren voelen we de nood meer en meer toenemen bij rouwende families om afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren in eigen streek, zonder te moeten uitwijken naar de stad. Twee jaar geleden hebben we dan ook besloten om in onze zaak een aula te integreren. Mijn partner en rechterhand Els Kindt bekommerde haar over de integratie en inrichting van de aula die zo goed als volledig afgewerkt is. Wij zijn ook de gemeente Kuurne dankbaar dat we van hen meteen een gunstig advies kregen over onze plannen. De nieuwe ceremonieruimte in combinatie met heel wat gratis parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving van ons rouwcentrum, een totaal vernieuwde familiekamer en ons ruim buitenterras zijn dan ook onze extra troeven die we kunnen uitspelen om nabestaanden een passende uitvaart te kunnen aanbieden. Ongeacht de religie kan in ons rouwcentrum dan ook elke uitvaartdienst plaatsvinden.” Rouwcentrum Vanwynsberghe werd opgericht door Carlos Vanwynsberghe en zijn echtgenote Rita Meulebrouck in 1972. Wim en zijn team verzorgen alles: van opbaring, dienst, bloemen, tot drukwerk.

Wie de nieuwe aula wenst te bezoeken, kan dit doen op dinsdag 1 november tussen 10 en 16 uur. (BRU)

Info: www.begrafenissenvanwynsberghe.be