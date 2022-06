U10 Westhoek Wildcats kampioen zonder een wedstrijd te verliezen: “We hebben onze titel gevierd met een feestje in TeamBoost in Zonnebeke”

De U10 van hockeyploeg Westhoek Wildcats gooide dit seizoen grote ogen. De jonge snaken uit Ieper speelden kampioen door geen enkele wedstrijd te verliezen. Hun prachtige prestatie werd gevierd in TeamBOOST in Zonnebeke. Elke speler kreeg een medaille en er werd ook een groepsbeker uitgereikt.

Een prestatie om u tegen te zeggen. De U10 van hockeyploeg Westhoek Wildcats waren keer op keer te sterk voor hun tegenstander en zijn dan ook de verdiende kampioen. Arthur Benoot (9) is een van de spelers die voor dit grandioze succes zorgde. “We waren ongelofelijk blij dat we geen enkele match verloren”, aldus Arthur. “Om onze titel te vieren, zijn we samen met onze ouders naar TeamBOOST getrokken en hebben we daar een feestje gebouwd. Ik ben in 2017 in het hockeywereldje terechtgekomen door een vriend. Hij vroeg om eens mee te gaan naar een training en sindsdien ben ik blijven gaan. Het succes van de Red Lions (onze nationale hockeyploeg die goud veroverde op de Olympische Spelen in Tokio, red.) heeft er natuurlijk ook iets mee te maken. Zij hebben ervoor gezorgd dat de hockeysport enorm populair is geworden in België. Ik heb ze nog niet live in actie gezien, maar dat komt er ooit wel eens van. Verdediger Arthur De Sloover is al eens langsgekomen op onze club. Ik ben meer een aanvaller, maar voorlopig sta ik nog overal op het veld. Mijn droom is om later ook bij de Red Lions te spelen.”

Ontdekkingstocht

Voor Arthur zijn vader, Niek Benoot, is hockey één grote ontdekkingstocht. “Zowel mijn vrouw als ik zijn niet zo sportief aangelegd”, lacht hij. “Wij zijn geen hockeykenners, maar Arthur is er dol op. Hij maakt veel doelpunten en geeft ook talrijke assists. De Westhoek Wildcats bestaan nog niet zo lang, maar het is knap wat ze allemaal verwezenlijken.” Coach Bertrand Corne is apetrots op Arthur en co. “Samen met Mathieu Kuyle heb ik de jongens onder mijn hoede genomen. Ik ben superfier op hen, want ze hebben het perfect gedaan. Ook mijn zoon, Cyriel Corne, maakt deel uit van het ploegje. Ik ben door hem trainer geworden, maar mijn liefde voor de sport is ontstaan op school. We speelden vaak hockey in de turnles en ik vond en vind dat een enorm leuke sport. Het is een spel waar samenspelen voorop staat. Ik wist dat er een hockeyploeg was in Ieper en heb Cyriel ingeschreven bij de Westhoek Wildcats. Hij mag van mij kiezen welke sport hij beoefent, maar hij was meteen verliefd op de hockeysport. Toen ze vroegen om trainer te worden van Cyriel zijn ploeg, heb ik niet lang getwijfeld. Mijn vrouw en ik zijn zelfstandig, maar op die manier heb ik tijd met hem en dat is schitterend. Tijdens de week krijgen de spelers training van ervaren trainers en in het weekend zijn Mathieu en ik de coach. Wij begeleiden hen en moedigen hen aan. Volgend jaar ben ik opnieuw coach, want het smaakt naar meer.”