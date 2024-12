Tweelingzusjes Shari en Jissy baten ijspiste Waregem uit: “Voelen ons hier thuis”

Voor het tiende jaar op een rij baten de tweelingzusjes Shari en Jissy Daraed uit Sint-Michiels, Brugge, de ijspiste met bar in Waregem uit. Ze doen dit nog tot zondag 5 januari. “We weten dus wat we aan elkaar hebben en vertrouwen elkaar blindelings”, klinkt het.

Na tien jaar zijn de zusjes Daraed al helemaal ingeburgerd in Waregem met het familiebedrijf Ice-time. “Toen de plaats in Waregem tien jaar geleden vrij kwam, zorgde onze peter Alain Daraed ervoor dat we hier een vijfjaarlijks contract konden tekenen”, vertelt Jissy (29). “Wij waren op ons negentiende net oud genoeg om mee in de dans te springen. We komen uit een kermisfamilie die altijd al door het land gereisd heeft met een lunapark. Enkele jaren geleden werd het verkocht.”

“Tijdens de wintermaanden baten we de ijspiste uit, al tien jaar lang in Waregem. Buiten deze periode baten we in Brugge een B&B uit. We geven cacaoceremonie-, yoga- en meditatielessen in Rosa-Sophia’s house in Brugge en in Hotel La Réserve in Knokke. We organiseren ook dagevents, alles gebaseerd op mindfulness, zonder alcohol. Dit is toch een heel ander milieu in vergelijking met de ijspiste, waar er wel eens iets gedronken wordt (lacht). Daar is de sfeer anders dan tijdens onze nuchtere events.”

“De nieuwe burgemeester is een voorbeeld van de warmte hier in Waregem”

“Voor ons maakt dit het heel leuk”, pikt Shari in. “Sinds ons vijftiende werkten we al samen in het lunapark. We weten dus wat we aan elkaar hebben en vertrouwen elkaar blindelings. Het botst wel eens, net zoals bij een getrouwd koppel. We delen onze discussies, frustraties… Er is geen filter. We vormen een perfect duo.”

“Na tien minuten is altijd alles weer koek en ei”, gaat Jissy verder. “We zijn op elkaar ingespeeld. Het is heel leuk om dit te kunnen doen met onze ouders, broer en onze familie. Ook mijn Nederlandse vriend Carlo is soms een helpende hand.”

Themanamiddagen

“Naast het uitbaten van de bar en de piste organiseren we graag extra events. Zo zijn er themanamiddagen voor de kinderen: op woensdag 18 december Paw Patrol, op maandag 23 december Stitch, en op maandag 30 december Mickey & Minnie en Winnie de Poeh. Op donderdag 19 december is er country night met live muziek. Elke donderdagavond van 17 tot 20 uur is er een afterwork en elke vrijdagavond een discoparty met aangepaste verlichting en sfeer. Elke vrijdag, zaterdag en zondagavond is er ambiance met live dj’s. Als je zeven op zeven bezig bent is dit soms lastig, maar we doen het heel graag. We hebben heel veel steun aan elkaar.”

“De verstandhouding met Stad Waregem is heel goed. Ons vijfjaarlijks contract loop nu af. We hopen er uiteraard nog vijf jaar bij te doen. De nieuwe burgemeester, Kristof Chanterie, is een heel sympathieke man. Hij zal altijd vragen hoe het met ons gaat. Hij is een voorbeeld van de warmte hier in Waregem. Elk jaar groeien we nog. Zo hebben we op eigen initiatief besloten om de chalets waar de verenigingen in staan er nauw bij te betrekken. Ze staan nu mee in een veel grotere tent. We vormen één geheel. Ook het ecologische aspect hebben we niet uit het oog verloren. Zo verbruikt onze ijsmachine veel minder door bijvoorbeeld onder het ijs te isoleren. Ook de verlichting is volledig met leds. We groeien dus met zijn allen. We voelen ons hier echt thuis in Waregem”, besluit Jissy.

Praktisch

De ijspiste is elke dag open van 10 tot 21.30 uur. Er zijn enkele uitzonderingen: op 24 december en 31 december is de ijspiste open van 10 tot 18 uur, en op 25 december en 1 januari is de piste open van 14 tot 21.30 uur.

Een schaatsbeurt kost 7 euro. Een schaatshulpbeer voor kinderen kost 5 euro. Je kan ter plaatse gratis schaatsen gebruiken of je eigen schaatsen meebrengen. Kinderen vanaf twee jaar kunnen op het ijs met behulp van dubbele ijsschaatsen.

Meer info over de tweelingzussen op www.thetwinsisters.be