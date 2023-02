Tracy Cheng (31) wordt nieuwe coördinator van Heulse Lokaalmarkt: “Ik wil nog meer mensen overtuigen van de korte keten”

De wekelijkse Lokaalmarkt in Heule op zaterdag in de site Muster blaast volgende maand vier kaarsjes uit. Sinds het begin was Olivier Marescaux de coördinator en bezieler. Nu geeft hij de fakkel over aan Tracy Cheng (31) uit Kortrijk, die er zelf sinds enkele maanden standhoudster is. “Ik vind het verhaal achter Lokaalmarkt heel interessant”, zegt ze. “Toen ik hoorde dat men een nieuwe coördinator zocht, was ik meteen geïnteresseerd. Ik zie het helemaal zitten!”

Tracy Cheng: “Een Lokaalmarkt brengt de consument rechtstreeks in contact met de (voedsel) producent: de korte keten. Er waren tot vorig jaar acht Lokaalmarkten en die gaven er intussen allemaal de brui aan, laatst Roeselare. Alleen in Heule houden ze vol.

De in Bissegem wonende Heulenaar Olivier Marescaux die voor de Kortrijkse Stadsboerderij werkt, stond vanaf het begin in voor de coördinatie. “Het was voor mij een bijberoep dat veel tijd opslorpte en na vier jaar wil ik toch wat meer tijd voor mezelf. Al vond ik het heel aangenaam om nog altijd met veel standhouders en vrijwilligers van het eerste uur samen te werken. De markt draait behoorlijk, al is het niet meer zoals voor corona.”

“Ideeënfontein”

Tracy Cheng is in Hongkong geboren en kwam op haar achttiende naar België. Ze studeerde kmo-management in Gent. Tot voor kort woonde ze in Gent en nu in Kortrijk. Zij is oprichtster van Happy Nana, waarmee ze nieuw leven geeft aan voedseloverschotten. In het bijzonder recycleert zij bananen tot veganistisch bananenbrood. Zij werkt op bestelling en werkt ook samen met koffiebar deDingen in de Budastraat in Kortrijk. Ze is getrouwd en mama van twee kindjes van drie en één jaar oud. Ook haar man helpt mee voor de administratie.

“Het is vooral sinds ik mama ben, dat ik mij bewuster ben geworden van voeding. Ik vind het verhaal van de Lokaalmarkt heel interessant. Ik denk van mezelf dat ik een ‘ideeënfontein’ ben en een bruggenbouwer. Ik wil nu nog méér mensen overtuigen van de waarde van de korte keten. Ik ben nu een weekje bezig en leg nu vooral veel contacten. Ik wil vooral ook Olivier bedanken voor zijn inspanningen!” (NOM)