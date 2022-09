Torhouts rusthuis neemt energiebesparende maatregelen

Zowat elke politieke fractie drong er maandag tijdens de Torhoutse zitting van de gemeenteraad op aan om enerzijds als stad zuinig met energie om te springen en anderzijds mensen in betalingsmoeilijkheden te helpen. Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus geeft het goede voorbeeld.

“Met de energiecrisis in het achterhoofd hebben we een gratis energiescan door het Vlaams Energiebedrijf laten uitvoeren”, aldus schepen van Ouderenzorg Joost Cuvelier (CD&V). “Daaruit kwamen drie te nemen maatregelen naar voor die een terugverdientijd van minder dan vijf jaar hebben. Vooreerst het plaatsen van een zonnepaneelinstallatie, ten tweede het vernieuwen van de verlichting en de lampen in het rusthuis en ten derde het aanbrengen van zoldervloerisolatie in de vleugel Ter Burg.”

Zonnepanelen en nieuwe verlichting

De zonnepanelen werden intussen al geïnstalleerd. Ze zijn goed voor een totaal opgewekt vermogen van 120 kWp. De voortgebrachte elektriciteit wordt volledig door het rusthuis zelf gebruikt en levert tegen de huidige tarieven een energiebesparing van ongeveer 40.000 euro per jaar op.

“We hebben voorts opdracht aan het Vlaams Energiebedrijf gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor relighting (het plaatsen van volledig nieuwe verlichting) en relamping (het plaatsen van nieuwe lampen) voor alle permanent werkende verlichting in de algemene delen en de bureaus van het woonzorgcentrum”, vervolgt schepen Cuvelier. “Specifiek voor de zorg worden energiebesparende maatregelen gesubsidieerd met 30 % voor relighting en relamping. De geraamde jaarlijkse besparing van deze maatregel bedraagt 121.000 kWh of 55.000 euro per jaar. De terugverdientijd bedraagt momenteel amper 2,5 jaar.”