Tommelein over afbraak oud zwembad: “Plannen niet af, maar hier komt groene zone”

Het oud-zwembad in Oostende in de Koningin Astridlaan wordt afgebroken. Dat is toch wat het schepencollege wil en waarom ze ook de sloopvergunning hebben goedgekeurd. Samen met de Vlaamse Architectuurvereniging Archipel diende actiegroep Dement Oostende nu een beroepsschrift in bij de provincie om de beslissing aan te vechten. Ze hebben daarvoor enkele redenen, onder meer dat er geen duidelijk alternatief is na de afbraak. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is het zeker de bedoeling om er een groene long van te maken, maar zal dat meegenomen in het ontwerp van de site van het Thermae Palace Hotel en de gaanderijen.

Het voormalige Oostendse zwembad wekt heel wat gemengde gevoelens op. Sommige mensen vinden het gebouw niet mooi en betreuren dan ook niet dat het afgebroken wordt, terwijl het gebouw volgens anderen nog een nieuwe functie kan krijgen. Dement en Archipel lieten zelfs al enkele simulaties maken van de mogelijkheden die er zijn, van een sporthal tot een polyvalente zaal. De erfgoedvereniging vindt dan ook dat het gebouw, gekenmerkt door het modernisme en brutalisme, evenzeer bescherming verdient. “Dit erfgoed wordt, gezien het recente karakter ervan, niet steeds (h)erkend als waardevol”, zegt voorzitter Guy Servaes. “Het is belangrijk om de architecturale kwaliteit van een gebouw te blijven lezen, ook als door slecht onderhoud of verminking de waardering ervan negatief wordt beïnvloed. We pleiten voor een herbestemming met nieuwe functies, waarbij de potenties van de architectuur en de site tot haar volle recht komen. Dit gebouw verdient een constructieve toekomst.”

De stad Oostende haalde als één van de argumenten voor de afbraak aan dat de site in ere wordt hersteld. Dat wil zeggen dat het terrein omgevormd wordt tot een grasplein en dat er nadien nog moet onderhandeld worden over een nieuwe invulling als park. “Bij de sloopaanvraag is geen enkel plan van latere aanleg voorzien. Zeven jaar na de eerste afbraakideeën heeft de stad dus nog geen tijd gevonden om dit zogezegde park uit te tekenen. De sloopvergunning vermeldt dat er wordt afgebroken tot op een meter onder het maaiveld, en in functie van de latere bestemming wordt het opgevuld met grond en ingezaaid met gras. De latere bestemmingen zijn niet bekend en kunnen zelfs appartementsbouw inhouden op enige afstand van de Gaanderijen, om zo de renovaties van de Thermen en de Gaanderijen te ondersteunen”, aldus Servaes.

Duur grasplein

Burgemeester Bart Tommelein bevestigt dat de toekomstige invulling nog deel uitmaakt van gesprekken met de hogere overheid, die eigenaar is van het terrein. “Sowieso komen hier geen appartementen. Dat is heel duidelijk. Dat zou de simpelste oplossing zijn voor het dossier van de Thermen, maar dan doen we dus zeker niet. De architectuur ligt niet klaar, maar er komt een groene open ruimte. De concrete invulling nemen we mee in het dossier van de site rond de Thermen. De suggesties en verdachtmakerijen zijn onjuist. Zolang ik leef, komen er zeker geen appartement”, zegt Tommelein.

De vzw’s die nu beroep indienen, zijn het bovendien niet eens met de motivatie die de stad in het verleden meegaf om het gebouw af te breken. “Zo is er minder betonrot dan men doet uitschijnen. Eens de zwembadkuip verwijderd en het nevengebouw afgebroken, is meteen ook alle betonrot definitief weg. Het is ook een eigenaardige redenering van de stad dat erfgoed uit de jaren ‘70 zou moeten gesloopt worden ten voordele van het erfgoed uit vroegere periodes. Dit is een redenering die totaal niet strookt met het Onroerenderfgoeddecreet en het Lokaal Beleidskader.”

Bart Tommelein: “Zolang ik leef, komen hier geen appartementen”

Archipel en Dement hebben ook een berekening gemaakt wat herbestemming zou kosten. “De afbraak van het volledige zwembad wordt geraamd op 1 miljoen euro, en met deze kost heeft men enkel een extreem duur grasveld gerealiseerd. Maar met een bijkomende investering van 1,2 miljoen euro realiseert men een volwaardige polyvalente stadshal. Simpel gezegd, een grasplein voor 1 miljoen euro of een stadshal voor 2,2 miljoen euro met een nieuwbouwwaarde van 3,5 miljoen euro. Als je bekijkt dat er een budget van 6,7 miljoen euro gerekend wordt voor een nieuwe evenementenzaal aan het Bosjoenk midden in een groene zone, dan ken je niet zeggen dat er geen budget is.”

Thermae Palace

Volgens burgemeester Bart Tommelein is het nu aan de provincie om te beslissen over het beroep. “Ik vraag mij enkel af wie zo’n herbestemming zal betalen. We zitten nu al met de handen in het haar hoe we alle gebouwen zullen blijven verwarmen. De situatie is ernstig. Ik kan begrip opbrengen voor mensen die het gebouw mooi vinden, maar we moeten ook kijken naar de site van het Thermae Palace. Het is onze keuze om daar weer een groene long van te maken. Men kan veel voorstellen, maar budgettair is dat geen optie. We hebben al heel veel locaties, zoals het Kursaal, De Grote Post, de gaanderijen en de Wellington Renbaan. Het is niet houdbaar om die allemaal te onderhouden. Het oud-zwembad is bovendien niet beschermd als monument. Er wordt verwezen naar andere dure projecten, maar de komende maanden zullen er nog enkele projecten sneuvelen. We hebben nu eenmaal geen andere keuze om het budget rond te krijgen. Als een privépartner zich zou aanmelden, dan zouden we het nog kunnen bekijken, maar er is niemand langsgekomen. Die mensen mogen dan wel mooie beeldjes maken van wat er mogelijk is, maar dat ze ook eens een financieel plan maken.”

Het is nu afwachten of het beroep ontvankelijk wordt verklaard.