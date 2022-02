Toekomst Krakeelduinen verzekerd met subsidies en modern hakhoutbeheer: Kappen voor mooiere natuur

Met de uitgebreide kapwerken die de komende twee jaar worden uitgevoerd in de Krakeelduinen heeft drinkwatermaatschappij Aquaduin, die eigenaar en beheerder is van het gebied, een duidelijke toekomstvisie voor dit mooie stuk natuur voor ogen.

Thomas Rogier, deskundige Natuur en Duin bij Aquaduin, legt uit hoe de vork aan de steel zit: “De Krakeelduinen, tussen het Westhoekreservaat en het Calmeynbos, zijn heel divers. Het centraal gelegen open duingrasland wordt begraasd door schapen, en daarnaast wordt een aanzienlijk deel ingenomen door dicht struikgewas van het habitattype duinstruweel. In het oosten, op de grens met het Calmeynbos gaat dit duinstruweel over in natuurlijk loofbos van de kustduinen. Door dit gebied lopen een aantal lager gelegen evenwijdige laantjes die in het verleden werden aangelegd in functie van de waterwinning. Tegenwoordig wordt nog maar een beperkte hoeveelheid water onttrokken aan het Calmeynbos, waardoor het grondwaterpeil in de Krakeelduinen zich kon herstellen. Nu groeien er verschillende vochtminnende planten zoals orchideeën en het zeldzame parnassiakruid. Maar de esdoorn plant zich iets te enthousiast voort met zijn helikopterzaadjes. Hij verstikt streekeigen plantensoorten en in 20 jaar is de bosrand een heel eind opgeschoven! Ook de grauwe en witte abeel, de Amerikaanse vogelkers en de mahonie hebben zich uitgebreid. We willen nu het duinstruweel en het duingrasland grondig herstellen. Het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zorgen voor een subsidie, die maximaal 85.000 euro zal bedragen.”

“In zone 1 worden de esdoorns en Amerikaanse vogelkersen gekapt en de stronken uitgefreesd”, zegt Thomas. “Om te voorkomen dat er zich te veel worteluitlopers vormen, zullen de abelen worden geringd en worden de volgende twee jaar eventuele nieuwe scheuten afgeslagen. In het zuiden wordt een bosrand met vooral jonge esdoorns teruggezet tot op de oorspronkelijke boszoomlijn om het duinstruweel ruimte te geven. De bomen worden gekapt en de stronken uitgefreesd. Het struweel aan de randen, en de oude essen in het centrum worden behouden. Ook in het oosten wordt de bosrand teruggezet tot op de oorspronkelijke boszoomlijn. De esdoorns worden er gekapt en het hout afgevoerd. De stronken worden hier niet uitgefreesd, zodat deze opnieuw kunnen uitlopen”

Streekeigen bomen

“Door ons huidige hakhoutbeheer zal er periodiek meer licht invallen op de bosbodem. Zo wordt aan de esdoorns in het duingrasland en het duinstruweel een halt toegeroepen en kan het nog aanwezige duinstruweel zich handhaven. De abelen naar het noorden toe zullen geringd worden zodat hun uitbreiding in het duingrasland en hun strooiseldepositie worden gestopt. Het bosje in het zuidwesten dat wordt gedomineerd door esdoorn, wordt gekapt en de zone wordt opnieuw beplant met streekeigen bomen en struiken zoals ruwe en fladderiep, zomereik, hondsroos, wilde kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn… Tot slot komt er ook nog een schapenraster.”

Thomas vindt het ook belangrijk om mensen te sensibiliseren rond het moderne hakhoutbeheer, via alle mediakanalen en tijdens excursies met onder meer de omwonenden.