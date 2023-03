Tijdens West-Vlaamse Plantendag lanceert Torhout bijenwandeling van vijf kilometer

Op zaterdag 18 maart van 10 tot 17 uur heeft in en om de serres van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut aan de Keibergstraat in Torhout de negende West-Vlaamse Plantendag plaats. Uniek: die dag lanceert de stad een wandeling van vijf kilometer met onderweg twaalf educatieve borden over bijen.

Dat net op dat moment het vaste, stedelijke bijentraject geopend wordt, mag geen toeval heten. De West-Vlaamse Plantendag staat onder het motto Meer bloemen voor bijen helemaal in het teken van onder meer de honingbij, de wilde bij en de hommel.

Tientallen standen tijdens Plantendag

De West-Vlaamse Plantendag is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen, het Torhoutse stadsbestuur, het VLTI, het Regionaal Landschap Houtland & Polders, de Vlaamse overheid en de West-Vlaamse bijenverenigingen. Bijen zorgen onder andere voor het bestuiven van natuur- en cultuurgewassen, maar die nuttige diertjes hebben het helaas moeilijk. Vandaar het belang om hen een handje te helpen, zoals met bijenvriendelijke planten.

“Tijdens de West-Vlaamse Plantendag zullen tientallen organisaties, plantenkwekers en natuurverenigingen tonen hoe we met z’n allen in de eigen tuin of daarbuiten kunnen werken aan een bijenvriendelijke leefomgeving”, aldus Silke Deschoemaeker, directeur van het VLTI. “Er worden bloemenzaden en bijenstruikjes verkocht en er zal een ruim aanbod aan bijenvriendelijke zaden en planten beschikbaar zijn. De toegang is gratis.”

Ook basisscholen bij het bijenverhaal betrokken

De bezoekers zullen tevens infostanden over ecologisch tuinieren te zien krijgen en educatieve spelletjes kunnen spelen. Voor de kinderen zijn er doeactiviteiten en randanimatie voorzien. En voor wie honger of dorst heeft, biedt de school een bar aan met hapjes en drankjes. Voor elk wat wils.

Ook de basisscholen van de Scholengroep Sint-Rembert zijn bij het bijenverhaal betrokken. Ze werden uitgedaagd om een plan uit te werken om hun nabije schoolomgeving te vergroenen. Dat kunnen ze doen door ontharding, met gevelbegroeiing, via vakken voor bijenvriendelijke vaste planten en/of door het aanplanten van bomen of struiken. Zes van de negen basisscholen gingen op de uitdaging in en nemen deel.

Strip van ’Suske en Wiske’ te winnen

“Tijdens de West-Vlaamse Plantendag lanceren we met de stad onze gloednieuwe bijenwandeling”, zegt schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet niet zonder trots. “Langs het traject van 5 km met start en aankomst aan het stadskantoor in de Aartrijkestraat staan er twaalf blijvende educatieve borden met uitleg over de verschillende aspecten van het leven van de bij. We hebben de wandeling niet al te lang willen maken, zodat ze perfect met kinderen af te leggen valt.”

“Je kunt de bijenwandeling nog uitdagender maken door een vragenblad op te halen in het stadskantoor of het Vrijetijdshuis op de Markt. Wie de vraagjes langs het parcours oplost en het antwoordformulier ingevuld terugbezorgt in het Vrijetijdshuis, ontvangt een leuke prijs: een ministrip van Suske en Wiske, met name Het Blije Bijenteam. Op 18 maart zal het vragenformulier ook verkrijgbaar zijn aan een stand tijdens de West-Vlaamse Plantendag. Die dag krijgen de deelnemers aan de zoektocht niet alleen de strip, maar ook extra geschenkjes.”