Tibo (23) is de Krak van Gistel: “Ik probeer ook altijd mijn collega’s te helpen”

En de Krak van Gistel is… Tibo Beernaert! De 23-jarige zorgkundige in het Middelkerkse woonzorgcentrum De Ril werd afgelopen najaar door de Belgische Federatie voor Zorgkundigen bekroond tot ‘Parel van een Zorgkundige’, een erkenning voor de sector en werknemers. “Er zijn mensen die me herkennen op straat.”

Tibo Beernaert Privé Tibo werd geboren op 14 juni 2001 in Gistel en woont nog steeds in zijn vertrouwde omgeving, bij zijn ouders in de Koolaerdstraat. Naast zijn passie voor zorg heeft hij ook een bijzondere plaats in zijn hart voor Lisa, zijn vriendin. Loopbaan Na zijn middelbare studies aan het Sint-Godelievecollege trok Tibo naar het Vesaliusinstituut in Oostende, waar hij zijn visum als zorgkundige behaalde. Met deze kwalificatie op zak ging hij aan de slag in woonzorgcentrum De Ril, waar hij inmiddels al meer dan drie jaar met toewijding en passie werkt. Vrije tijd Abonnee van Club Brugge, actief voetballer en een liefhebber van drum-‘n-bass.

“Moh allee, nee, ik had echt niet gedacht dat ik het ging halen. Ik heb op zich niet zoveel reclame gemaakt. Maar op mijn werk sprak ik er wel met collega’s over, en ook mijn ouders hebben hun steentje bijgedragen.” Tibo kan het maar moeilijk vatten dat hij is verkozen tot Krak van Gistel. Nochtans is zijn parcours een overwinning zeker waard. Hij legde z’n middelbaar af in het SIGO en trok daarna naar het Vesaliusinstituut in Oostende. Intussen werkt hij al enkele jaren in De Ril in Middelkerke.

Humor als kracht

“Ik probeer altijd m’n collega’s te helpen: bijspringen waar en wanneer nodig, wisselen van dienst… En ik werk voor de bewoners. Alles wat ik doe, doe ik voor hen. Ik probeer ook de nodige humor aan de dag te leggen, en ik denk dat bewoners dat wel appreciëren. Het helpt hen door moeilijke momenten heen en stelt ze op hun gemak.” Sinds z’n Parel-verkiezing kreeg Tibo een pak complimenten. “Zowel van collega’s als bewoners. Sommigen noemen me zelfs ‘pareltje’”, lacht Tibo. “Waarom ik toen had gewonnen? (lacht) Och, ik kan dat toch moeilijk over mezelf zeggen. Aan de organisatoren van de award werd doorgegeven dat ik goed in de groep lig en met de glimlach kom werken – ook al heb ik, net als iedereen, soms een slechte dag.

Familie in zorg

Zijn pluspapa is ambulancier, en zijn zus is actief als psychiatrisch verpleegkundige. “Een goede zorgkundige is volgens mij iemand die sociaal is aangelegd, zowel naar collega’s, bewoners als hun familieleden. Maar die tegelijk ook tegen een stootje kan, want het is niet altijd even makkelijk. Toch raad ik jongeren aan om in de sector aan de slag te gaan. Het zit in de kleine dingen: je werk heeft betekenis en geeft voldoening. Ach, er valt zoveel positiefs uit te halen. Zelfs als bewoners op het einde van de werkdag zeggen ‘Bedankt voor de zorgen hé. Kom veilig thuis en slaapwel’, dan doet dat ongelooflijk veel deugd.

Herkenning op straat

Sinds de Parel-prijs is er wel één en ander veranderd, weet Tibo. “Er zijn mensen op straat die me al eens herkennen, ja. Onlangs nog op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het Middelkerkse personeel, werd ik bijna continu aangesproken. Of mensen ook meer interesse tonen in het beroep van zorgkundige? Ja, daar worden wel eens vragen over gesteld. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Amai, chapeau voor wat jullie doen. We appreciëren dat enorm, maar ik zou het niet kunnen.’ Fysiek en mentaal is de job best zwaar, absoluut, maar ergens is het jammer dat dat beeld toch blijft hangen bij het brede publiek.”

Toekomst

“Ik werk ontzettend graag in De Ril. Vroeger was ik niet zo zelfzeker, maar dankzij de ervaring die ik hier intussen heb opgedaan sta ik sterker in mijn schoenen. Misschien pik ik later wel mijn studies opnieuw op. Hoe dan ook wil ik graag in het woonzorgcentrum blijven.”