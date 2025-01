Thibaut (25) is de Krak van Waregem: “De liefde voor mijn sport is groot, het is een passie”

Thibaut De Smet is verkozen tot Krak van Waregem. De Desselgemnaar rijgt de Belgische, Europese en wereldtitels aan elkaar. Ook dit jaar wil hij schitteren op het grote toneel. “De Wereldspelen zijn het grote doel”, aldus Thibaut.

Thibaut De Smet Prive Thibaut De Smet (25) is verloofd met Margot Van Maele (25). Hij is de zoon van Andy (52) en Isabel Herreman (49). Hij is de broer van Matteo (20) en Nicolas (23). Loopbaan “Mijn lager onderwijs heb ik in de vrije basisschool van Nieuwenhove gevolgd. Dan heb ik mijn eerste jaar middelbaar moderne gedaan in het college in Waregem. Vanaf het 2de tot het 4de jaar heb ik sociaal technische wetenschappen gevolgd in Anzegem. Daarna heb ik mijn 5de, 6de en 7de jaar gedaan aan de wielerschool in Ronse. Van 2018 tot 2023 werkte ik halftijds als werkbegeleider in Veloods in Waregem, van 2018 tot eind 2022 in onze fietsenwinkel als bijberoep. Sinds 2023 is fietsenmaker mijn hoofdberoep.”

De carrière van de 25-jarige Thibaut De Smet oogt indrukwekkend. De duatleet begon met provinciale titels op de mountainbike en in het veldrijden. Er volgden twee Belgische beloftentitels in het crossduatlon en twee Belgische elitetitels. Daarnaast stond Thibaut op het hoogste schavotje duatlon long distance bij de elite op het BK dit jaar. Hij werd Europees kampioen crossduatlon en wereldkampioen crossduatlon bij de beloften én elite. Een week later voegde hij er nog de wereldtitel bij de beloften aan toe. Een indrukwekkend palmares dus.

Meeste voldoening

“Wat mij het meest voldoening geeft? Dat moeten de wereldtitels geweest zijn. Die drie titels behaalde ik in amper één week tijd. En als deze onverwacht komen, doen die nog zoveel deugd.”

“Het verrast mij een beetje dat ik Krak geworden ben, maar ik denk ook wel dat dit op sportief vlak wel verdiend is. Ondertussen heb ik toch al twee wereldtitels, een Europese titel en vier Belgische titels achter mijn naam staan. Daar mag ik toch wel trots op zijn. Het klinkt misschien raar, maar ik heb er niet mijn beste jaar opzitten, ondanks twee gouden en een zilveren plak op het BK. Toch ben ik heel tevreden.”

Duatlons

“De duatlons op de weg zijn minder mijn ding. Ik loop op een 5 km onder de 15 minuten, maar op een EK of WK zitten de toppers dicht tegen de 14 minuten. Het zijn meer loopwedstrijden. Crossduatlon, waarin de techniek op de mountainbike een meerwaarde is, ligt me het best. Op het WK behaalde ik in de wegduatlon ook een mooi resultaat, maar toen ging het om de kwartafstand. Dan kan je op de fiets al eens wat achterstand ophalen. Op de sprintafstand lukt dat niet.”

“Mijn beroep ligt voorlopig nog in het verlengde van mijn sport. Fietsenmaker bij Smetties Fietsateljee, ons familiebedrijfje. Na grondige overweging hebben we de beslissing genomen om een punt te zetten achter onze zaak. Op basis van overleg binnen het gezin hebben we die beslissing genomen. Ik zal bij een collega-fietsenmaker gaan werken.”

Andere uitdagingen

“Ik blijf wel openstaan voor andere uitdagingen. Ik beoefen een sport waarvan je niet kan leven, jammer genoeg. Er is slechts één prof in Vlaanderen en één in Wallonië. In het buitenland is dit toch een ander verhaal. Daar wordt onze sport veel meer ondersteund. We verdienen net genoeg om niet in de kosten te komen met ons materiaal en reizen. Toch is de liefde voor mijn sport groot om er mee door te gaan. Het is een passie.”