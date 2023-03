Test gratis een elektrische fiets of speedpedelec in Nieuwpoort

Op maandag 13 maart is de campagne ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ gestart in Nieuwpoort. Dankzij dit project zullen 72 inwoners uit Nieuwpoort tot en met donderdag 6 april gratis de voordelen van dagelijkse verplaatsingen met de elektrische fiets, bakfiets of speedpedelec ontdekken.

De beschikbare testvloot bestaat uit 15 elektrische fietsen, 6 elektrische bakfietsen en 15 speedpedelecs. Daarmee speelt de Provincie in op concrete vervoersbehoeften, zoals langere afstanden overbruggen naar het werk of kinderen vervoeren.

De testkaravaan passeert dit jaar nog in Harelbeke, Zonnebeke, Mesen, Gistel en Moorslede. Nog tot 24 maart lopen de inschrijvingen voor de gemeente Zonnebeke.

Meer met de fiets

“Het project biedt de inwoners van de deelnemende gemeenten de kans om gedurende twee weken gratis een fiets uit de vloot te testen en er zo de voordelen van te ontdekken”, klinkt het bij gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “De bedoeling is om mensen op een laagdrempelige manier te overtuigen om meer voor de (elektrische) fiets te kiezen.”

De campagne is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de betrokken steden en gemeenten. Sinds de start van het project in 2017 gingen al meer dan 1.500 inwoners de uitdaging aan om één van de fietsen te testen. De voornaamste redenen om deel te nemen, bleken de nieuwsgierigheid naar het vervoermiddel en de mogelijkheid dit te testen.

20 ondernemingen

In 2014 lanceerde de Provincie West-Vlaanderen de campagne ‘De testkaravaan komt er aan!’. Met deze campagne stimuleert de Provincie werknemers van West-Vlaamse bedrijven om de auto minder te gebruiken en duurzamer naar het werk te pendelen. Sinds de start hebben er al meer dan 150 bedrijven de testkaravaan verwelkomd. Dit jaar trekt de testkaravaan naar 20 West-Vlaamse ondernemingen. De Provincie is de eerste organisatie die een dergelijke woon-werkcampagne aan bedrijven aanbood. Ze speelt daarmee in op de vraag van bedrijven om nieuwe mobiliteitsvormen te testen.