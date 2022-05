Ter Walle viert in juni eindelijk 45ste wijkfeest

Het heeft door corona twee jaar geduurd, maar eindelijk kan het bestuur van Ter Walle de vijfenveertigste editie organiseren van de wijkfeesten. Dit gebeurt met een unieke tentoonstelling – samen met de heemkundige kring De Meiboom – van 5 tot en met 12 juni in OC De Cerf aan de Kerkstraat 1.

Ter Walle is een unicum in Gullegem. De eerste steen van de wijk werd in 1962 gelegd. Het eerste wijkfeest had er plaats in 1975 in het eerste weekend van juli. Er werd tot 2020 – wegens corona – geen enkel jaar overgeslagen. Een unicum voor Gullegem, waar alle andere wijkfeesten zijn opgehouden te bestaan.

De heemkundigen wijdden in 2020 een volledig themanummer van hun tijdschrift ’t Meiboompje aan de wijkfeesten. Het wijkbestuur stelde een overzichtstentoonstelling samen met oude documenten, bouwplannen van de wijk en honderden foto’s en retrofilmpjes van de wijkfeesten. Toen alles zo goed als klaar was, strooide corona roet in het eten. Zoals de toestand er nu uit ziet, kan de tentoonstelling eindelijk publiek gemaakt worden en zijn er binnenkort op 1 juli weer wijkfeesten.

Geheim van Ter Walle

Hoe de Ter Wallenaars het blijven presteren om de betrokkenheid van de bewoners en de sociale cohesie in de wijk te behouden en versterken, kan niemand met zekerheid zeggen. “Het gaat vaak om kleine dingen en een beetje aandacht voor wie hier nieuw komt wonen”, zegt huidig voorzitter van het wijkbestuur Bernard Van Nieuwenhuyse. “Wij zijn er om te feesten, maar ook als het eens bij iemand kommer en kwel is. Zoals het goede buren betaamt.” (AV)