Ten vroegste in 2028 kunnen we genieten van een nieuwe Kosmos

Ruim een jaar geleden werd de bovensite van de Kosmos, de vroegere vakantiesite op de Rodeberg in erfpacht gegeven aan Hendrik Daem en Nathalie Lermytte, eveneens de eigenaars van vakantiewoning De Blauwpoort in Westouter. Het koppel kondigde toen ook een eerste voorstelling van hun plannen aan op de langste dag van 2022 maar die ging niet door. “In de zomer van 2023 zullen we zeker al een tipje van de sluier kunnen oplichten.”

Op de Facebook-pagina van Kosmos Heuvelland melden de nieuwe eigenaars ondertussen dat er volop gewerkt wordt aan de renovatie van onder meer het historisch hotel. “In de zomer van 2023 zullen we zeker al een tipje van de sluier kunnen lichten en ook daadwerkelijk iets van onze plannen op het terrein tonen”, vertelt Hendrik Daem. Uit de eerste gesprekken met de nieuwe eigenaars in november van vorig jaar kon afgeleid worden dat de site vanaf 2025 een totaal vernieuwende invulling en uitzicht zou krijgen.”

“Inmiddels werd deze datum bijgesteld en spreekt Hendrik Daem over 2028. “Maar we zitten zeker niet stil. Op onze Facebook-pagina deden we recent nog een oproep waarbij we op zoek gaan naar mensen met expertise op het vlak van ‘Rammed earth’, en meer specifiek zoekt Kosmos kennis op het vlak van innovatieve technieken voor ‘binding’ van deze materialen.”

Rammed Earth is een Engelse term met aangestampte aarde of stampaarde als vertaling. Het is een techniek voor het bouwen van funderingen, vloeren en muren met verdichte natuurlijke grondstoffen zoals aarde, krijt, kalk of grind. Het is een oude methode die onlangs nieuw leven is ingeblazen als een duurzame bouwmethode.

Sterrenhemel

Het is dus nog even afwachten in hoeverre deze techniek zal gebruikt worden voor de renovatie van het hotel waar ook een museum wordt in ondergebracht. “We spiegelen ons aan bestaande projecten in Europa zoals het museum voor moderne kunst in Kopenhagen en willen de sfeer die daar hangt ook meenemen naar de Kosmos.” In de plannen wordt het gebouw ook opnieuw een hotel.” Ook hier willen we niet wedijveren met bestaande mastodonten met vele sterren in grootsteden maar voluit kiezen voor een five billion hotel, een plek waar voluit kan genoten worden van de sterrenhemel aan de kosmos.”

Er deden verhalen de ronde dat de Kosmos zou gedeclasseerd worden

Er komt ook opnieuw een zwembad. “Maar dan wel aangepast aan de huidige tijd. Ik spreek dan ook liever over een waterpartij toegankelijk voor gasten en voor dagjestoeristen met een dagpas.”

Als alles naar plan verloopt, zal de renovatie van de Kosmos dezelfde tijd in beslag genomen hebben als de renovatie van de Blauwpoort-hoeve, en dat is acht jaar. Hendrik en Nathalie startten hun project Kosmos begin 2020. “Verhalen deden de ronde dat de Kosmos zou gedeclasseerd worden. En dat was zeker niet iets wat wij wilden.”

Volg de plannen van Kosmos Heuvelland via de Facebook-pagina.