Teckelkruisingen Aiko en Lexi zoeken samen een warme mand

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor reu Aiko (1,5) en teefje Lexi (2). Een uniek en heel aanhankelijk duo.

Aiko en Lexi zijn allebei kruisingen tussen een teckel en een Amerikaanse stafford. Ze werden afgestaan aan het asiel omdat hun vorige baasjes niet genoeg tijd voor hen hadden. “Aiko en Lexi zijn verzot op aandacht, knuffelen en spelen”, vertelt Joelle Detollenaere, vrijwilliger in het dierenasiel.

“Ze staan altijd vrolijk kwispelend klaar aan de deur van hun hokje als ze iemand zien aankomen. Ook wandelen doen ze heel graag. Sinds ze in het asiel zitten, merken we dat ze een beetje treuren. Daarom hopen we snel een goede thuis voor hen te vinden, waar ze in het middelpunt van de aandacht mogen staan.”

Heel hecht

De twee zijn enorm aan elkaar gehecht. Waar je Aiko ziet, zie je ook Lexi en omgekeerd. “Dat is meteen ook de reden waarom we ze graag samen naar hetzelfde huis zien vertrekken”, vervolgt Veerle Debaillie, verantwoordelijke van het dierenasiel.

“Liefst naar een gezin met een grote tuin en met meerdere mensen, zodat ze altijd iemand hebben om mee te spelen.” Aiko en Lexi worden niet geplaatst bij katten. Ze zijn gesteriliseerd en medisch in orde.