Team Broederlijk Delen De Panne plant symbolische olijfboom voor Palestina

In niet-coronatijden organiseert Broederlijk Delen De Panne solidariteitsmaaltijden om geld in te zamelen voor hun projecten. Dit jaar verkochten ze pakketten met eerlijke producten uit het Zuiden van de Oxfamwinkel. Met een symbolische olijfboom zetten ze hun project en inleefreis naar Palestina extra in de kijker.

Broederlijk Delen steunt basisprojecten in Colombia, Senegal en Palestina. Elk jaar kiest de organisatie een partnerorganisatie om in de kijker te zetten. Dit jaar nodigden ze de Palestijnse journalist Mohanad Qufaisha uit Hebron uit, en Iman, een asielzoeker uit Gaza. Guido Calcoen, Caroline Strybol, Hilde D’heere en Marcel Cloet maakten ter plekke kennis met de realiteit in het conflictgebied tijdens hun inleefreis naar Palestina. Met hun verhaal willen ze de aandacht vestigen op de eeuwigdurende problematiek. Ze schetsen de hele geschiedenis vanaf het Bijbelverhaal van het Heilig Land tot de huidige sociaaleconomische situatie, met de kloof tussen arm en rijk, tussen de Joodse kolonisten en de Palestijnen, het systeem van bezetting en uitbuiting…

Geen oogkleppen

“De actuele geografische kaart lijkt op kaas met gaten, met de steun van Trump ‘by creeping annexations’”, besluit Hilde, en ze verwijst naar de conflictsituatie in Oekraïne. “Het doel van onze reis was de realiteit leren kennen, over de muur kijken, niet met oogkleppen”, voegt Marcel Cloet eraan toe. “We hadden ook contact met Parents Circle, een organisatie van Palestijnse en Israëlische families die door het conflict directe familieleden hebben verloren.” Journalist Mohanad Qufaisha toonde met sprekende beelden zijn stad Hebron, het belangrijke economische en industriële bolwerk waar zich na 1967 zo’n 800 Joodse extremistische kolonisten vestigden te midden van 220.000 Palestijnen.

Actie

Om hun verhaal en hun campagne kracht bij te zetten, plantte het team van Broederlijk Delen De Panne een olijfboom op de speelplaats van Campus Immaculata. Dat deden ze samen met Mohanad en Iman, een asielzoeker uit Gaza die in Koksijde verblijft. De olijfboom is immers het symbool voor kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld.

Info:www.broederlijkdelen.be/nl