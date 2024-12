Tarieven op Torhouts recyclagepark stijgen niet

Op enkele schaarse uitzonderingen na stijgen de tarieven op het Torhoutse recyclagepark niet. De bevolking betaalt dus quasi evenveel in 2025 als het voorbije jaar. Dat meldde schepen van Afvalbeleid Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag.

Drie prijzen gaan wél omhoog, maar daar blijft het bij. Het aan huis ophalen van een asbestcontainer kost voortaan 140 in plaats van 100 euro. En vanaf 2.000 kg stijgt de prijs van harde plastics van 220 naar 270 euro per ton en van houtafval van 45 naar 75 euro per ton. “Wat verandert, is een gevolg van nieuwe aanbestedingen door Mirom”, aldus de schepen. “Daarin spelen de wereldmarktprijzen een rol. Maar veel wijzigt er dit keer dus niet.”