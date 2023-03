Supportersvereniging Groen-Zwart Lichtervelde viert vijftigjarig bestaan

Supportersvereniging Groen-Zwart Lichtervelde bestaat vijftig jaar en dat werd zondag extra in de verf gezet tijdens het jaarlijkse eetfestijn in De Oude Melkerij in Gits, in aanwezigheid van onder andere Cerclespeler en aanvoerder Charles Vanhoutte en de teammanager Sven Vandendriessche.

Groen-Zwart Lichtervelde bood destijds het hoogste bedrag van 900 euro voor een shirt van Charles Vanhoutte, ten voordele van de Stichting Me To You, waar de betreurde doelman Miguel Van Damme peter van was. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een eetfestijn, een kaarting en een verplaatsing met de bus.

Dit jaar wil het bestuur nog iets organiseren voor zijn vijftigjarig bestaan. Groen-Zwart Lichtervelde bekijkt ook om de koninklijke titel aan te vragen. De huidige bestuursleden zijn naast voorzitter Inge Ameel, Christof Bossu, Geert Boret, Steven Sabbe, Lieven Goddyn en Geert Boddin.

(ACR)