Supervrijwilliger Hubert Pauwels krijgt gedenkplaat: “Hulde aan de volksmens”

In oktober was het 25 jaar geleden dat Hubert Pauwels overleed. De Sint-Baafs-Vijvenaar zat in tal van verenigingen en zette zich belangeloos voor alles in. “Wat hij allemaal deed, kan niemand herhalen”, klinkt het.

Op 29 oktober 1996 overleed Sint-Baafs-Vijvenaar Hubert Pauwels. Hij werd net geen 78 jaar. 25 jaar na zijn dood rees de vraag in de Facebookgroep Senteboas, vroeger en nu of Hubert geen gepaste herdenking verdiende.

“Iedereen in Sint-Baafs-Vijve kende Hubert. Hij was lid van ongelooflijk veel verenigingen. Daarom stelden we voor of het marktplein van Sint-Baafs-Vijve omgedoopt zou kunnen worden naar het Hubert Pauwelsplein. Na wat gesprekken met de gemeente, beslisten we een gedenkplaat aan zaal Den Aert te plaatsen”, vertellen bezielers en broers Willy en Eddy Claerhout. Samen met Monique Claerhout van de Juliaan Claerhout-kring en Vincent Herman van de Sint-Bavovrienden trokken ze aan de kar.

Altijd paraat

Hubert Pauwels werd geboren op 1 januari 1919. Met zijn vrouw Regina Devos en zijn kinderen Carlos, Rik, Pol en Tineke vestigde hij zich in de Leiestraat. “Op elk pamflet of elke affiche uit Sint-Baafs-Vijve van de Tweede Wereldoorlog tot zijn dood in 1996 staat zijn naam als organisator. Hubert stond altijd paraat”, weet Willy.

Hubert was bediende bij de Regie voor Telefoon en Telegraaf. “Als een van de enige mensen in het dorp hadden we thuis een telefoon en een treingids. Wie wilde telefoneren of een trein nemen, moest bij ons passeren. Stilaan raakte hij betrokken bij steeds meer activiteiten. Hij richtte de Koninklijke Harmonie Steeds Beter op, had de sleutel van jeugdclub Den Aert op zak of organiseerde tombola’s. Omdat ik een auto had, mocht ik de prijzen ophalen”, weet zoon Carlos nog.

Beroerte

Hubert was – hoe kan het ook anders – ook lid van de Sint-Bavovrienden. Zij organiseren elke tweede zondag van oktober de hondenzwemming. Toen Hubert in 1996 de inschrijvingen voor de zwemming verzorgde in café De Rembrandt, kreeg hij een beroerte. Twee weken later overleed hij op 77-jarige leeftijd.

Omwille van zijn belangeloze inzet voor Sint-Baafs-Vijve wilden de initiatiefnemers dat Hubert niet vergeten raakt. Zijn zoon Carlos was trots toen hij het nieuws hoorde, maar hij blijft bescheiden. “Uiteindelijk deed mijn vader alleen maar gewone dingen”, weet hij. De bezielers van het project denken er anders over. “Ten eerste verdient hij een gedenkplaat voor zijn toewijding. Ten tweede is het een hulde aan de volksmens. En tot slot huldigen we ook de authenticiteit van het dorp Sint-Baafs-Vijve”, besluit Willy.

Op 15 mei wordt de gedenkplaat van Hubert Pauwels aan OC Den Aert onthuld. Dat gebeurt in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Steeds Beter die een openluchtconcert organiseert.