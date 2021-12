Superette Capellehof verhuist in 2022

Superette Capellehof, de buurtwinkel van Mariënstede in het centrum van Rollegem-Kapelle, bestaat twee jaar. De winkel draait goed, maar toch kijken zowel de begeleiders als de personen met een beperking die de winkel helpen draaiende houden, uit naar de verhuis naar ‘t Capellehof. “Onze mensen zijn echt geëvolueerd door dit project.”

Eind 2019 opende Mariënstede met Superette Capellehof een buurtwinkel in de Sint-Jansstraat. “We kregen de vraag van de Ledegemse burgemeester om naast onze winkel in Dadizele ook in Ledegem iets dergelijks te doen. We zagen dat natuurlijk helemaal zitten. De winkel is een atelier waar onze mensen in contact komen met de bevolking. Twee jaar nadat we hier in Rollegem-Kapelle gestart zijn merken we dat onze mensen al enorm geëvolueerd zijn”, aldus Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede.

In de winkel in Rollegem-Kapelle zijn op weekdagen vijf personen met een beperking en een begeleider aan de slag. “Terwijl we in Dadizele vooral focussen op onze eigen producten, verkopen we hier bijvoorbeeld meer kruideniersproducten. We merken dat het initiatief erg gesmaakt wordt bij de inwoners. Vooral de oudere mensen in Rollegem-Kapelle zijn blij dat er hier een buurtwinkel is.”

Een van de vaste medewerkers in Superette Capellehof is Jesse Gheysen. “Ik vind het heel fijn om hier mee te kunnen werken. Ik werk vooral met de kassa. Het is gewoon leuk om me constant onder de mensen te bevinden.” Ondertussen kijkt men bij Superette Capellehof hoopvol vooruit naar de toekomst. Eind 2022 verhuist de winkel normaal gezien naar ‘t Capellehof, de hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle. “We zullen er nog over meer ruimte beschikken. Binnen het nieuwe project zullen misschien ook de mogelijkheid hebben om de klanten bijvoorbeeld een koffietje aan te bieden. We kijken er enorm naar uit wat de toekomst brengt”, aldus Detavernier.