Storm Eunice brengt alle instanties in Oostende in opperste staat van paraatheid

Met rukwinden tussen de 120 en de 150 kilometer per uur belooft de zuidwesterstorm Eunice heel veel schade te veroorzaken. Verschillende instanties in Oostende namen maatregelen en zijn in opperste staat van paraatheid. “Dergelijke voorspellingen nooit eerder meegemaakt.”

Als we de voorspellingen mogen geloven, dan belooft storm Eunice een van de zwaarste stormen te worden die we de afgelopen jaren over ons heen kregen. De wind waait uit het zuidwesten en dat kan plaatselijk voor heel veel schade zorgen. In Oostende werd vrijdagmiddag de Lokale Veiligheidscel samen geroepen. Stad Oostende vraagt alle Oostendenaars om geen onnodige verplaatsingen te doen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt tevens opgeroepen om uit parken en bossen weg te blijven. Het Sportpark De Schorre wordt volledig afgesloten. Daarnaast roept de stad op om tenten en bouwwerven extra te beveiligen en aan de horecauitbaters wordt gevraagd om de terrassen vast te zetten of desnoods binnen te halen. Aannemers met een torenkraan zullen aangesproken worden om hun torenkraan extra te beveiligen. De inwoners die op plaatsen wonen waar er huis-aan-huisophaling is van papier en karton worden gevraagd om hun afval niet buiten te plaatsen.

Vaccinatiecentrum dicht

“Wij hebben donderdag al de strekdammen afgesloten en die blijven gesloten tot en met zaterdag om 8 uur”, legt burgemeester Bart Tommelein uit (Open VLD). “Ook het vaccinatiecentrum blijft dicht, omdat die zich op een locatie bevindt waar de wind vrij spel heeft. Daarnaast vragen we ook om alle materiaal die zich op terrassen en in tuinen bevindt, vast te maken. Er is constant overleg tussen mezelf, de politie en de brandweer om de situatie op te volgen. Het zal er inderdaad hard aan toegaan, maar gelukkig komt de wind niet uit zee en dat zorgt ervoor dat er minder gevaar is voor overstromingen. Dergelijke voorspellingen heb ik echter nooit eerder meegemaakt.”

Extra manschappen bij brandweer

Bij de brandweer werden extra manschappen opgeroepen om de vele oproepen die de brandweer gegarandeerd te verwerken zal krijgen, de baas te kunnen. “We zijn inderdaad op onze hoede”, zegt Dries Van der Veken, commandant van brandweerpost Oostende. “We zijn momenteel bezig om onze standaardbezetting te verhogen. Dat betekent dat we extra manschappen op dienst zullen hebben om de oproepen te verwerken en dat we extra personeel paraat houden indien we moeten opschalen. Er is ondertussen ook contact geweest met de noodplanningsambtenaar om te bekijken of we mensen van de technische dienst van de stad kunnen inzetten om eventueel omvergevallen bomen of loshangend takken te snoeien en verwijderen. Op die manier kan de brandweer zich ten volle concentreren op meer urgente noodgevallen.”

Wachtploeg De Lijn paraat

Ook De Lijn zegt voorbereid te zijn op de aankomende storm. “We hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen”, zegt woordvoerder Karen Van der Sype. “Onze wachtploegen staan paraat om meteen te kunnen schakelen. We verwachten sowieso zandophopingen. Als de hinder te groot wordt, dan gaan we de tramexploitatie stoppen en zullen we vervangende pendelbussen inzetten. Vooral tussen Oostende en Westende kan dat een probleem zijn.”

Sleepboot stand-by

Ook Haven Oostende nam bijkomende maatregelen. “Er werd een check uitgevoerd in verband met aanmeertrossen van schepen”, zegt ceo van Haven Oostende, Dirk Declerck. “Daarnaast houden we een sleepboot stand-by in geval er calamiteiten zijn en er wordt extra personeel klaar gehouden om snel te kunnen ingrijpen. Nautische en technische diensten zullen de haven afspeuren naar losliggende voorwerpen.”

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé roept ondertussen de burgers op om zich voor te bereiden. “De deputatie legt een toegangsverbod op voor de provinciale domeinen”, klinkt het in een mededeling. “Het nummer 1722 is actief en is bedoeld voor brandweerbijstand bij stormschade. Bij levensbedreigende situaties bel je 112.”