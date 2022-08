Stookplaats van gemeentelijke sporthal in Wingene wordt gerenoveerd

Gemeentebestuur Wingene investeert in een nieuwe stookplaats met warmtepompen in de sporthal. Hiervoor krijgen ze een subsidie uit de provinciale klimaatfonds van 50.000 euro.

“Dankzij de renovatie zullen we voor een duurzamere omgeving zorgen voor onze sporters en verminderen we de uitstoot met 41 ton CO²”, verduidelijken schepenen Brecht Warnez, Ann Mesure en Jens Danneels. “Op die manier houden we ook de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle.”

Energetisch renoveren

De gemeente haalt voor het vierde jaar op rij de provinciale klimaatsubsidie binnen. Vorig jaar kreeg de gemeente in totaal 300.000 euro voor de renovatie van de luchtgroepen en de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling in recreatiebad de Alk. “Dit is het resultaat van een langetermijnvisie die we ontwikkelen om onze gebouwen zo energie- en klimaatvriendelijk mogelijk te maken”, vult schepen van Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez nog aan. “In het jaar 2016 lieten we een energiescan doen van al onze gebouwen en sindsdien hebben we systematisch en overal energetisch gerenoveerd. Waar mogelijk werden er op alle gebouwen zonnepanelen gelegd en ledverlichting geplaatst.”

Nu is het de beurt aan de sporthal in Wingene. “De stookplaats in onze sporthal was dringend aan vervanging toe”, weet schepen van Sport Jens Danneels. “We vervangen de oude niet-condenserende gasketels door een warmtepomp van condenserende gasketels. De totale kostprijs bedraagt ruim 250 000 euro.”

(NS)