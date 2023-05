Stiltecirkel in Tielt ondanks aanhoudende regen

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen werd maandag stilgestaan bij de Palestijnse kwestie. Ook in Tielt werd de ‘Nakba’, de verdrijving van de Palestijnen na de Israëlische onafhankelijkheid in mei 1948, herdacht met een stiltecirkel. Zo’n 25 man trotseerde de regen tijdens de actie.

Het gaat om een jaarlijks initiatief van Pax Christi Vlaanderen, dat in Tielt georganiseerd wordt door de Oxfam-Wereldwinkel. Bij de editie van vorig jaar kon de actie op zo’n zeventig aanwezigen rekenen, maar door de regen was de opkomst dit jaar lager. Zowat 25 mensen, waaronder advocaat Paul Bekaert, voorzitter van de Mondiale Raad Joris Cools en Groen-voorzitter Herman Duprez, verzamelden met spandoeken en borden onder de zuilengang van de Hallentoren. Daar werd tussen 12.15 uur en 12.45 uur in stilte geprotesteerd tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden, die 75 jaar geleden begon. De actie stond dit jaar in het teken van de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh, die in mei 2022 gedood werd door het Israëlische leger. Israël weigerde toen mee te werken aan het onderzoek naar haar dood. (SV)