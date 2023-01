Sterrenkindjes krijgen aparte strooiweide met opbrengst edelmetalen crematorium

Het crematorium Polderbos blikt tevreden terug op 2022. Het aantal crematies ligt in de lijn van de verwachtingen, maar een uitbreiding komt er niet. Met de opbrengst van de verkoop van metalen zal er dit jaar een strooiweide voor sterrenkindjes worden ingericht. “Er is vraag naar, want mensen willen ook van sterrenkindjes eerbiedwaardig afscheid nemen”, zegt directeur Johan Seynaeve.

Crematorium Polderbos is een intercommunale van Oostende, Bredene, Oudenburg en Middelkerke. “Andere gemeenten hebben momenteel geen interesse om deel te nemen. Een crematie voor inwoners uit die gemeenten is goedkoper dan voor crematies uit niet-aangesloten gemeenten”, zegt directeur Johan Seynaeve. Meer dan de helft van de 2408 crematies is trouwens afkomstig van buiten de vier Middenkust-gemeenten. “Uitvaartondernemers uit de regio tot De Panne en het hinterland tot Kortemark komen naar hier. Maar er zijn evengoed crematies uit Oostkamp, terwijl dat dichter bij Brugge ligt. Veel hangt af van de uitvaartondernemer die samen met de familie de keuze maakt”, zegt de directeur.

De meeste Oostendse uitvaartondernemers kiezen voor Polderbos, maar lang niet alle. “Bijvoorbeeld rouwcentrum Middenkust kiest ook voor Brugge. Ze behoren immers tot dezelfde Dela-groep.” Polderbos gelooft in een goede samenwerking met alle uitvaartondernemingen : “De service naar hen, en dus ook naar de families, vinden we erg belangrijk. We werken nu met lockers, waarbij er ook na onze openingsuren urnen kunnen opgehaald of kisten binnengebracht worden. Maar het zit ‘m ook in kleine dingen, zoals de vriendelijkheid van al ons personeel, de manier waarop we de diensten aanpakken. De eerbied tegenover de nabestaanden staat centraal.”

Tarieven hoger

Alles heeft zijn prijs : een crematie kost 560 euro en op zaterdag 610 euro. Voor inwoners van niet aangesloten gemeenten is dat 610 en 660 euro. Sinds 1 januari zijn al die tarieven 50 euro gestegen, een gevolg van de hogere gasprijs. Crematies voor kinderen tot twaalf jaar bedragen een vijfde van de prijs en ook OCMW-crematies kunnen iets goedkoper. De huur van de kleine zaal kost 180 euro en die van de grote 230 euro. Bijzetting op de natuurbegraafplaats kost 400 euro. Er zijn per jaar ook 440 diensten.

“Er is een omzet van 1,1 miljoen euro en we draaien break-even. In 2021, toen we pas opstartten, was dat niet zo. Er is nog een marge om te groeien tot 2.600 crematies per jaar over enkele jaren. Dat kunnen we aan met onze huidige twee ovens. Een derde oven is nu niet aan de orde. Er zijn gemiddeld negen crematies per dag en de limiet is twaalf crematies per dag. De laatste week van 2022 waren er 70 crematies, maar dat was eerder uitzonderlijk.” Johan Seynaeve : “Ik heb het wat moeilijk om die aantallen te benoemen. Het gaat tenslotte over mensen die gecremeerd worden. We hebben geen targets. Onze bedoeling is om kwaliteit neer te zetten.”

sterrenkindjes

Bij crematies keert niet alles weer tot as : goud, zilver en andere metalen, zoals titanium, staal of kobalt die overblijven worden verzameld en verkocht aan een gespecialiseerd bedrijf. De opbrengst daarvan, volgens Polderbos een goede 30.000 euro, wordt opnieuw gebruikt. “We geven het geld uit aan mooie projecten ten dienste van de samenleving. Vorig jaar werkten we mee aan een boek rond ‘Reveil’. Voorzitter Danick Minne (Open VLD) en Johan Seynaeve : “We willen dat bedrag dit jaar gebruiken voor een strooiweide voor sterrenkindjes. Er is al een eigen strooiweide, maar niet voor kinderen die voor of kort na de geboorte sterven. We willen voor hen een aparte plaats, die we ook mooi zullen inkaderen. We kregen van sommige mensen al signalen. We zullen voor de inrichting samenwerken met vzw Boven De Wolken. We koppelen daaraan ook de mogelijkheid tot aankoop van een boompje om voor het sterrenkindje te planten.”