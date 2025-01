Stefaan (48) is de Krak van Ingelmunster: “Ik besef nu pas dat dit een speciale ervaring was”

Stefaan De Clercq (48), die eind oktober 2024 de Ironman in Hawaï tot een goed einde bracht, is verkozen tot Krak van Ingelmunster. “Ik ben verrast, want ik heb er eigenlijk niets voor gedaan”, bekent Stefaan oprecht. “Het doet wel deugd om als amateursporter deze waardering te krijgen zonder dat je daarvoor een kampioen moet zijn.”

Stefaan De Clercq PRIVE Stefaan (48) is getrouwd met Tjorven Himpe. Hij is de papa van Arwen (14) en Thor (12). Het gezin woont in de Kweekstraat. Hij is de zoon van ereburgemeester Jean-Pierre De Clercq en Marleen Cottenie. Zijn zus Liesbet woont met haar gezin in Roeselare.

LOOPBAAN Stefaan werkt als directeur van het departement Mens bij de gemeente Ingelmunster.

VRIJE TIJD Sport blijft hem aanspreken. Na de Ironman in Hawaï verminderde hij qua sportieve inspanningen. Toch gaat hij nog drie keer per week ’s morgens voor zijn werk naar het Izegemse zwembad om baantjes te trekken. Hij is lid van de Izegemse Triatlonclub en van de plaatselijke whiskyclub The Young Smugglers.

Stefaan geeft toe dat hij met een dubbel gevoel zit wanneer hij verneemt dat hij de Krak van Ingelmunster is geworden. “Enerzijds ben ik wel dankbaar voor de waardering, maar anderzijds ben ik ook wat verrast. Ik zie mezelf absoluut niet als een Krak. Ik denk dan eerder in de richting van mensen die zich inzetten voor anderen en daar wat speciale aandacht voor verdienen. Ik heb ook niets gewonnen of zo. Het doet echter wel deugd om als amateursporter toch deze waardering te krijgen, zonder hiervoor een kampioenstitel te hebben behaald. Ik zie het dan ook als een vorm van waardering voor alle sportievelingen in Ingelmunster, die hele dagen door weer in wind, vroeg in de ochtend of ‘s avonds laat, het beste van zichzelf geven zonder daarvoor in de schijnwerpers te staan. Mijn erkenning draag ik dan ook op aan die talrijke andere sportievelingen.”

Op 26 oktober 2024 nam Stefaan deel aan de Ironman in Hawaï. Hij was de eerste Ingelmunsternaar die zich kon kwalificeren voor deze triatlon, die bestond uit 3,8 km zwemmen, 180 km wielrennen en 42 km lopen. Zijn allereerste kwarttriatlon dateert van 2003. Eén jaar later volgde een halve triatlon in Zolder. In de daaropvolgende jaren nam hij deel aan dertien Ironmans. Zijn beste resultaat behaalde hij in Zürich (Zwitserland) met 10 uur 25 minuten op een zwaar parcours. Aan de hand van diverse resultaten werd hij geselecteerd via het Ironman Legacy Program. Enkel sportliefhebbers die heel lang deelnemen aan triatlons komen op zo’n selectielijst terecht.

Frederik Van Lierde

Begin januari 2024 begon hij te trainen onder begeleiding van coach Frederik Van Lierde, die zelf in 2013 wereldkampioen Ironman werd. Hij bouwde zijn trainingsschema langzaam op tot weken van maximaal 18 uur trainen. De Ironman in Hawaï was voor Stefaan zijn sportieve hoogtepunt. Hij hoopte daar te eindigen in een tijd van 12 uur. Stefaan bereikte na 11 uur 58 minuten 45 seconden de eindmeet. Daar werd hij opgewacht door zijn vrouw en twee kinderen. Daarna bleven ze nog drie dagen in New York, waarna ze terugkeerden naar de Brigandsgemeente.

Fantastisch avontuur

We zijn nu al drie maanden later. Hoe kijkt hij daarop terug? “Het was een fantastisch avontuur. Het moest allemaal een beetje bezinken, want het waren een paar heel drukke jaren, vooral qua voorbereiding, er jaarlijks opnieuw voor gaan… Nu dat alles wat achter de rug is en de rust wat terugkeert, kan ik er nog meer van nagenieten en komt het besef dat dit toch wel een heel speciale ervaring was. Ik ben zo blij dat ik dat kon delen met mijn voltallige gezin”, besluit Stefaan, die dankbaar blijft voor alle steun die hij kreeg, zowel van zijn werkgever, familie en talrijke sponsors.