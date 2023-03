Steeds minder West-Vlamingen verzot op Gent

Studentenstad Gent is vorig jaar gegroeid met zo’n 254 West-Vlamingen. Dat aantal is beduidend minder dan pakweg vijf jaar geleden. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk, al speelt de betaalbaarheid ongetwijfeld een rol. Een nieuwe migratiestudie van de Stad Gent hoopt daarin klaarheid te schenken.

Een paar jaar geleden berekende onze krant dat zo’n 9 procent van de Gentenaars West-Vlaamse roots heeft. Elk jaar komen er nog West-Vlamingen bij in de Arteveldestad. Veelal gaat het om jongeren die blijven plakken na hun studies. Vorig jaar ging het om 2.072 West-Vlamingen die officieel in Gent gingen wonen, terwijl 1.818 er weer wegtrokken. Dat zorgt dus dat het bevolkingsaantal in Gent vorig jaar gegroeid is met 254 West-Vlamingen. Vijf jaar geleden was dat nog drie keer zoveel en elk jaar wordt het minder. Gent lijkt dus minder aantrekkelijk voor de West-Vlaming te worden.

West-Vlaams schepencollege

Dat merkt ook Isabelle Heyndrickx, CD&V-schepen van Burgerzaken in Gent. Leuk detail: net als schepen Filip Watteeuw (met roots in Moorslede), schepen Evita Willaert (met roots in Beernem) en schepen Bram Van Braeckevelt (opgegroeid in Oostkamp) heeft Heyndrickx ook West-Vlaams bloed. “Mijn mama is afkomstig van Wervik en ik zie ook regelmatig West-Vlamingen passeren als ik huwelijken voltrek. Al merk ik tijdens de huldiging van jubilarissen dat ook de oudere generatie de West-Vlaamse heimat al eens inruilt voor onze stad. Veelal om dichter bij de kinderen te wonen.”

De cijfers focussen evenwel op de laatste woonplaats. Met andere woorden: een geboren Antwerpenaar, die voor zijn verhuis naar Gent een half jaar in West-Vlaanderen heeft gewoond, wordt ook aanzien als een immigrerende West-Vlaming.

Migratiestudie

Een specifieke verklaring voor de kleiner wordende West-Vlaamse instroom is er evenwel niet. “Dat hopen we binnenkort wél te weten te komen door een migratiestudie die nu loopt, waarvan we de resultaten deze zomer verwachten”, aldus de schepen. “Zo hopen we inzicht te krijgen op de redenen en willen we ook de evolutie van de afgelopen tien jaar onder de loep nemen. Ligt het aan de immomarkt? Is er te weinig groen?”

Het is evenwel geen geheim dat veel jongeren, twintigers en dertigers, klagen over de hoge woonprijzen. Daarbij wordt niet zelden de term onbetaalbaar bovengehaald. “In ons woonbeleid is er ook aandacht voor sociale woningen, maar zetten we ook in op budgetvriendelijke woningen. We willen vermijden dat Gent enkel een plek wordt van dure lofts voor een kapitaalkrachtige generatie op leeftijd. Onze stad moet een gezonde mix bieden. Die studie hopen we te gebruiken als tool.”