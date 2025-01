Stad verkoopt brandweerwagen uit 1972 van bedrijfsbrandweer VDL: “Zou mooi zijn moest het voertuig nog een derde toekomst krijgen”

Stad Roeselare verkoopt een brandweerwagen uit 1972. De ladderwagen werd jarenlang gebruikt door de bedrijfsbrandweer van VDL Bus Roeselare. “Het zou erg mooi zijn moest het voertuig nog een derde toekomst krijgen”, aldus Francky Defever, commandant bij de bedrijfsbrandweer van het busbedrijf.

De stad Roeselare plaatste recent een opmerkelijk koopje op haar website. Wie dat wenst kan bieden op een ladderwagen uit 1972. De brandweerwagen werd aanvankelijk gebruikt door het Roeselaarse brandweerkorps, dat toen nog gevestigd was op de plek waar nu het museum KOERS is. Toen de brandweer haar wagenpark vernieuwde, kreeg de ladderwagen een tweede leven.

Vanaf 1999 werd het voertuig gebruikt door de bedrijfsbrandweer van bussenbouwer VDL Bus Roeselare, het toenmalige Jonckheere. “We hebben tal van mooie herinneringen aan de ladderwagen. Het voertuig werd ingeschakeld voor het bestrijden van drie brandjes in ons bedrijf, maar deed ook dienst bij verschillende klusjes. Ook bij de doop van nieuwkomers binnen onze bedrijfsbrandweer speelde de ladderwagen een belangrijke rol”, aldus Francky Defever.

Verhuis

VDL Bus verhuisde vorig jaar naar de nieuwe site op het Krommebeekpark. “Deze site is op een professionele manier beveiligd met onder andere een moderne sprinklerinstallatie en een brandalarmnetwerk. Daarnaast staan we ook in nauw contact met de Roeselaarse brandweer.” De ladderwagen verhuisde niet mee naar de nieuwe site en keerde na al die jaren terug naar de stad. “Aanvankelijk hoorden we dat het voertuig verschroot zou worden. Dat deed veel pijn. Moesten we het geweten hebben, zouden we de ladderwagen toch gehouden hebben en gezocht hebben naar een oplossing voor het voertuig.”

Te koop

Deze week kreeg de bedrijfsbrandweer van VDL toch goed nieuws. De ladderwagen wordt niet verschroot, maar staat te koop. “Het zou mooi zijn dat de brandweerwagen nog een derde leven krijgt bij bijvoorbeeld een verzamelaar of in een museum”, aldus Francky. De verkoop verloopt via een bieding. Bieden kan tot en met 31 januari door te mailen naar ood@roeselare.be. “Aanvankelijk was er een onduidelijkheid rond de wetgeving. Steden en gemeenten mogen geen voertuigen verkopen die niet meer voldoen aan de milieunormen. Maar er blijkt echter een uitzondering te zijn voor oldtimers. Deze brandweerwagen valt onder die uitzondering”, aldus Alexander Slosse, diensthoofd Onderhoud Openbaar Domein bij de stad.

Ook bij de stad hoopt men dat de ladderwagen terug een toekomst krijgt. Aan de verkoop zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de toekomstige eigenaar de brandweerwagen goed onderhouden en kwaliteitsvol bewaren als roerend erfgoedstuk. De stad houdt bij een eventuele herverkoop het terugkooprecht. De nieuwe eigenaar moet de ladderwagen ook maximaal twee keer per jaar ter beschikking stellen aan de stad of de hulpverleningszone. Op die manier kan de ladderwagen ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld een veiligheidsdag of een optocht.