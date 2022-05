Stad Roeselare werkt aan 10-puntenplan tegen racisme en discriminatie

Roeselare is een stad voor iedereen. Toch zijn er elk jaar tientallen meldingen van racisme en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Daarom organiseert de stad, samen met verschillende partners, dialoogtafels waarbij inwoners met elkaar in gesprek gaan over racisme en discriminatie.

“Roeselare is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen”, begint schepen Michèle Hostekint. “Toch werden volgens de cijfers van Unia in 2020 minstens 29 Roeselaarnaars het slachtoffer van racisme. Die absolute cijfers lijken niet zo veel, maar we beseffen heel goed dat dit een veel groter probleem is. Veel mensen maken gewoon geen melding.”

Racistische gedragingen komen vaak voort uit onwetendheid, angst voor het onbekende of vooroordelen. Iemands huidskleur, culturele achtergrond of geloof zijn normale verschillen, maar als mensen op basis hiervan in waarde geschat worden, spreken we van racisme.

10-puntenplan non-discriminatie

Stad Roeselare is sinds 2020 lid van ECCAR: ‘European Coalition of Cities Against Racism’. Dit Europese netwerk zet tien doelen centraal waar elke lokale overheid rond werkt. “Met deze dialoogtafels geven we het startschot van een veel grotere campagne”, vertelt Michèle Hostekint. “Samen met Unia, ARhus, Okan Roeselare, Agentschap Integratie en Inburgering en FMDO gaan we in gesprek met onze inwoners. Zo bespreken we de discriminatie op de woonmarkt en buigen we ons over racisme in het onderwijs. Ook gelijke kansen op de arbeidsmarkt komen aan bod en we zoeken samen uit hoe we elke Roeselaarnaar beter kunnen informeren en laten participeren.”

Alle ideeën worden gebundeld en zullen leiden tot het Roeselaarse 10-puntenplan non-discriminatie. “Met dit 10-puntenplan willen we inclusie en verbondenheid bevorderen en zo streven naar een Roeselare zonder racisme.”

Iedereen#vanRSL

Elke Roeselaarnaar kan zijn steentje bijdragen. Op www.iedereen.vanrsl.be vind je binnenkort niet alleen de verslagen van de dialoogtafels, je leert er hoe je kan reageren op racisme en discriminatie en je kan er luisteren naar de getuigenissen van Naima en Israel. Inwoners met goesting om mee te werken aan dit project zijn welkom op de terugkommomenten op 23 september en 29 november. (Lieve Coffyn)