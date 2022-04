Stad Roeselare op zoek naar historische foto’s van de Batjes

De Roeselaarse Batjes bestaan 90 jaar. Voor deze jubileumeditie is Stad Roeselare op zoek naar foto’s en video’s van vroegere jaren.

“Samen halen we graag de vele herinneringen op aan 90 jaar Batjes in Roeselare. Daar kunnen foto’s en video zeker bij helpen”, vertelt burgemeester Kris Declercq. “Welke editie herinner jij je nog alsof het gisteren was? Heb je nog een schat aan oude foto’s op zolder, in een vergeten folder op je computer of op een andere drager? Stuur ze door naar batjes@roeselare.be en wie weet spot jij jouw foto’s wel tijdens de Batjes 2022, van 24 t.e.m. 27 juni!”