Stad Roeselare koploper in aantal zonnepanelen per inwoner

Streven naar meer duurzame energie is één van de acties van het Klimaatplan #VANRSL. Zonnepanelen zijn daarin cruciaal. De Stad zette vorig jaar dan ook extra in op het realiseren van zonnepanelen, zowel op haar eigen daken als op dat van de Roeselarenaars. “En met succes! Roeselare blijft koploper in het aantal zonnepanelen per inwoner en op weg om haar ambitie voor 2025 te halen!”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Een belangrijk werkpunt van het Klimaatplan is het inzetten op duurzame energie. Daarom wil de Stad zowel de daken van het eigen stadspatrimonium, maar evenzeer van bedrijven en private woningen zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen.

Zonnepanelen dragen immers bij aan een beter milieu en minder vervuiling. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die een beperkte reserve hebben, levert de zon onuitputtelijke energie voor iedereen. Zonnepanelen produceren ook stroom zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit in tegenstelling tot gas, olie of steenkool die CO2 uitstoten en schadelijk zijn voor het milieu.

Doelstelling 2025

“Doelstelling is om tegen 2025 over het volledige Roeselaarse grondgebied minimaal 50 GWh zonne-energie per jaar op te wekken. Dat komt overeen komt met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik van 14.286 gezinnen en is goed voor een reductie van maar liefst 11.000 ton CO2 uitstoot!”, vertelt schepen Michèle Hostekint.

Om dat te bereiken wil de Stad jaarlijks minimaal 1 GWh zonne-energie opwekken met het eigen stadspatrimonium. Dat komt overeen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van ongeveer 300 gezinnen. De Stad wil dit realiseren met eigen investeringen (650 MWh), maar ook met initiatieven zoals burgercoöperaties waarbij daken van het stadspatrimonium ter beschikking worden gesteld van de inwoners (350 MWh).

Zonnepanelen op het stadspatrimonium

“Eind 2020 werd er voor ongeveer 86 MWh aan zonnepanelen gelegd op daken van het stadspatrimonium. 90 procent daarvan ligt op daken van OCMW-woningen, de overige 10 procent ligt op het dak van RSL Op Post. In totaal komt dit overeen met 100 kW piek aan panelen.”

“Midden augustus 2021 werd ook het recyclagepark van Rumbeke voorzien van een 10 kW piek installatie, goed voor zo’n 8,6 MWh zonne-energie per jaar. Maar daar blijft het niet bij. Ook op de gebouwen van het Kerelsplein, van het Sportcentrum Beveren en op OCAR worden binnenkort zonnepanelen gelegd. Samen goed voor een totaalwinst van 62,6 kWpiek aan zonne-energie.”

“Binnenkort zal met het stadspatrimonium dus zo’n 172,45 MWh zonne-energie gerealiseerd zijn. Dat is het equivalent van het gemiddeld jaarlijks verbruik van een kleine 60 gezinnen en goed voor een jaarlijkse vermindering CO2 uitstoot van 38 ton”, aldus Michèle.

Groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners

Omdat de Stad haar ambitie niet alleen kan halen, wil ze ook de Roeselarenaars betrekken in dit verhaal. De zon schijnt gratis in Roeselare en daarom zette de Stad vorig jaar extra in op ondersteuning voor de aankoop van zonnepanelen bij haar inwoners.

“In samenwerking met de WVI en Zero Emission Solutions werden in totaal vier succesvolle infosessies georganiseerd, zowel voor eigenaars als niet-eigenaars van zonnepanelen. Vervolgens kon iedereen deelnemen aan de groepsaankoop zonnepanelen die liep van midden september tot eind december vorig jaar.”

“En we mogen van een succes spreken! Van alle deelnemende Vlaamse steden en gemeenten, landde Roeselare na Brugge op een mooie tweede plaats met maar liefst 991 aanvaardde zonnepanelen. Jaarlijks is dit goed voor 357 MWh zonne-energie, wat overeenkomt met een gemiddeld verbruik van zo’n 100 gezinnen en reductie van zo’n 79 ton CO2 uitstoot per jaar.”

“Zo blijft Roeselare koploper qua zonnepanelen per inwoner en bouwen we met z’n allen verder samen aan een klimaatneutraal Roeselare”, besluit de schepen.