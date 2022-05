Stad herdenkt gesneuvelde Kortrijkse parachutisten

Op de begraafplaats Sint-Jan werden naar jaarlijkse gewoonte de Kortrijkse parachutisten herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de 25ste herdenkingsplechtigheid.

Dat gebeurde in aanwezigheid van eerste minister Alexander De Croo, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Defensie Ludivine Dedonder, Zijne Hoogheid Michel prins de Ligne, burgemeester Ruth Vandenberghe en chef defensie admiraal Michel Hofman.

Special Forces Group

Ook de Special Forces Group van het Belgisch leger was zeer uitzonderlijk met een uitgebreid gewapend detachement aanwezig. De herdenkingsceremonie is een initiatief van SAS SOE Kortrijk in samenwerking met Commandor Provincie West-Vlaanderen. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Navy.

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog ontvluchtten enkele Kortrijkse studenten hun vaderland en konden ze zich na maanden van omzwervingen aansluiten bij de Belgische strijdkrachten in Engeland. Een grote groep sloot zich aan bij de First Belgian Parachute Company, in 1944 omgevormd tot het Belgian Special Air Service Squadron waarvan de actuele erfgenamen en traditiehouders de Special Forces Group zijn.

Herdenkingscomité

Enkele Kortrijkzanen sloten zich aan bij het S.O.E, Special Operation Executive, of geparachuteerde agenten. Deze jongens kregen een korte opleiding en werden als burgers ingezet en geparachuteerd in bezet gebied als steun aan de plaatselijke verzetsorganisaties.

De stad Kortrijk en omgeving heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de Belgische Parachutisten gedurende de Tweede Wereldoorlog. Begin 1990 werd een herdenkingscomité voor deze Kortrijkse helden opgericht met als voorzitter Raymond Holvoet, neef van de gelijknamige gesneuvelde SAS-sergeant en als erevoorzitter Walter Carrette, broer van de gesneuvelde Roger Carrette.

Gedenksteen

Er werd door enkele families een gedenksteen geplaatst op het erepark van de Kortrijkse Sint-Jansbegraafplaats. Jaarlijks vindt begin mei een herdenkingsplechtigheid plaats in aanwezigheid van talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten alsook familieleden van de gesneuvelde parachutisten.

In 2017 besliste Stad Kortrijk enkele straatnamen toe te kennen die verwijzen naar de paracommando’s en de gesneuvelde Kortrijkse parachutisten.