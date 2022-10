Stad en OCMW Roeselare bekroond met Employee Engagement Award

Gisterenavond vielen Stad Roeselare en OCMW Roeselare in de prijzen met een Employee Engagement Award. Het is de eerste keer dat een lokale overheid de prijs meer naar huis neemt.

Niet alleen het personeelsbeleid waar de stad al jaren aan bouwt, maar ook het project waarbij werknemers zelf hun werkplek in hun nieuwe stadhuis mogen uittekenen, sprong in het oog van de jury. Schepen van Personeel Matthijs Samyn was er bij om de prijs in ontvangst te nemen en deed dat in naam van de medewerkers van de stad. “Dit is geen prijs voor de stadsorganisatie op zich. Het is een prijs voor elk van onze 700 medewerkers. Een mooie erkenning voor hun dagdagelijkse inzet voor al onze Roeselaarse burgers, verenigingen en bedrijven”, zegt de schepen trots.

De stad scoort hoog op de tevredenheid van inwoners. Dat is volgens de stad mede te danken aan het engagement en het enthousiasme van de medewerker. Zij zijn het die telkens dat extraatje meer doen om de inwoners van Roeselare een stad te geven om graag in te wonen, werken en leven. Ze gingen deur aan deur met mondmaskers, bouwden en bemanden vaccinatiecentra, zorgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en springen bij voor de stijgende hulpvragen door de energiecrisis. En dat alles boven op hun dagelijkse taken in de werking van de stad.

In de ingediende case werd ingezoomd op het project ‘werkplek op mensenmaat’. De werkplekken in het nieuwe stadhuis worden letterlijk op maat van de medewerkers en hun activiteiten gebouwd. 19 teams, 300 collega’s doorlopen een traject waarbij ze zelf hun eigen werkplek in het nieuwe stadhuis mogen vormgeven.

Herculean Alliance en Duval Union, de twee drijvende krachten achter de awards dagen bedrijven en organisaties uit hun Employee Engagement strategie tot een hoger niveau te tillen. Na onder andere TVH en Accent Jobs mag dit jaar Stad Roeselare als eerste lokale overheid, een Employee Engagement Award mee naar huis nemen.