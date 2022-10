Stad Brugge wil vroegere busstelplaats nieuwe invulling geven

In het voorjaar kwam de grond van de vroegere stelplaats van De Lijn aan het Gaston Roelandtsplein in Assebroek in handen van de Stad. Die zal er een groene site van maken waar de omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en tot rust komen. De vroegere hallen waar de bussen stonden, zijn erfgoed en wil de stad niet afbreken.

Er wordt gedacht aan een project rond Urban Sports. Schepen van Sport Franky Demon wijst naar gelijkaardige stelplaatsen die al aangepakt werden in Antwerpen, Leuven en Kortrijk.

“De voetbaltempel Garrincha die er al actief was, komt zeker niet terug. Ze hebben opties op andere locaties. Eerder was er al een 20-tal geïnteresseerden die met de site iets willen doen rond Urban Sports. Tot 8 januari hebben ze tijd om hun kandidaat in te dienen. Het kan gaan van een mix aan sportmogelijkheden zoals boulder (klimmuur), mtb-piste en andere bewegingsvormen tot ruwe kunst waar graffitikunstenaars hun ding kunnen doen in combinatie met een horecagedeelte. Kandidaten krijgen een concessieovereenkomst voor vijf jaar. Op dinsdag 8 november willen we kandidaat-uitbaters nog beter informeren op een netwerk- en infomoment in het wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels”, vertelt schepen Franky Demon.

Intussen starten de herstellingswerken aan het dak van de constructie want nu regent het binnen.