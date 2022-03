Stad Brugge, BMCC en KU Leuven zetten schouders onder Brugge als academische congresbestemming

Stad Brugge, het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) en KU Leuven werken samen om nog meer congressen, colloquia en symposia van KU Leuven in Brugge en meer bepaald het BMCC te organiseren. De samenwerkingsovereenkomst, die aangegaan wordt voor de duur van vijf jaar, werd vrijdagavond in het BMCC door de drie partijen ondertekend.

“De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is om een toename van congressen en zakentoerisme voor onze stad en de bredere Brugse regio te genereren en zo de uitstraling van de stad als meeting- en congresbestemming verder uit te bouwen. Er zijn trouwens al nauwe banden tussen de Stad en KU Leuven. Sinds 2017 is de universiteit in onze stad aanwezig met een campus aan het station. Toekomstige kinesisten en industrieel ingenieurs genieten er hun opleiding en onderzoekers doen er baanbrekend werk binnen de domeinen gezondheid, duurzaamheid en technologie”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

“Deze overeenkomst is een belangrijke motor voor het zakentoerisme en het Brugse ondernemerschap. Congressen van KU Leuven in het BMCC zullen ondernemers, professionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden in de nieuwste ontwikkelingen in verschillende vakgebieden verbinden en inspireren”, zegt schepen van Werk en Ondernemen en voorzitter BMCC Pablo Annys.

“Uniek kader met grote uitstraling”

“De professionaliteit en de omvang van het BMCC: daar kunnen we in Leuven niet tegenop”, bekent KU Leuven-rector Luc Sels. “KU Leuven heeft de ambitie om ook vanuit Brugge haar nationale en internationale congressen en seminaries te organiseren. Dankzij onze Brugse campus zijn we heel nauw met de stad verweven. Nu trekken we deze samenwerking open naar onze congreswerking. Onze events focussen vooral op onderzoek, innovatie en maatschappelijke impact. Door ze in Brugge te organiseren kunnen we ze inbedden in een uniek kader met grote uitstraling, maar ook bijdragen aan de uitstraling van de stad als academische congresbestemming.”

Internationale congressen en eeuwfeestactiviteiten

KU Leuven heeft intussen al twee internationale congressen in het BMCC op de planning staan. In 2024 zal KU Leuven er het jaarlijkse congres van de European Academy of Childhood Disability hosten. In datzelfde jaar vindt het tweejaarlijkse congres van het EMC Europe plaats, de grootste conferentie in het vakgebied van elektromagnetische compatibiliteit. Voor beide congressen zijn meer dan 400 deelnemers ingeschreven.

“In 2025 bestaat KU Leuven 600 jaar. De eeuwfeestactiviteiten kunnen niet allemaal in Leuven doorgaan, en dat willen we ook niet. Een deel van die activiteiten zullen in het BMCC ondergebracht worden”, geeft rector Luc Sels nog mee.