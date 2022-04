Staat Maldegemse coronaboom op de verkeerde plaats?

Het gemeentebestuur van Maldegem overweegt om de kunstige coronaboom te verplaatsen die een jaar geleden aan het kruispunt van de Aalterbaan met de N44 werd gezet.

Vorig jaar liet het toenmalig gemeentebestuur van Maldegem aan het kruispunt van de Aalterbaan met de N44 een kunstwerk plaatsen. Het ging om een boom die uitgerust werd met gekleurde ledverlichting in ringvormen. Voor iedere duizend Maldegemnaren die zich lieten vaccineren, begon er een bijkomende ring te branden. Omdat er aan het kunstwerk een prijskaartje kleefde van 45.000 euro kwam er zowel van de oppositie als een deel van de bevolking veel kritiek op de coronaboom.

Veel geld gekost

“Wij zijn niet van plan het kunstwerk weg te smijten, want dat heeft té veel geld gekost. De boom met verlichting staat wel op een verkeerde plaatst. Volgens ingewonnen informatie mag er in de onmiddellijke omgeving van een kruispunt, dat uitgerust is met verkeerslichten, geen andere verlichting in openlucht staan. Wij denken erover om het kunstwerk te verplaatsen. Omdat dit een van de minder belangrijke dossiers is die wij te verwerken krijgen, komt die verplaatsing voorlopig nog niet aan bod in het schepencollege”, wist burgemeester De Ceuninck te melden.” (LV)