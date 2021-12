Sportpark De Schorre krijgt nieuwe atletiekpiste

De atletiekpiste aan sportpark De Schorre in Oostende bevindt zich al enkele jaren in slechte staat. Daarom besliste de stad om een nieuwe ‘sintelbaan’ aan te leggen.

De huidige atletiekbaan is dringend aan vernieuwing toe. Tijdens de natte wintermaanden is er vaak heel wat wateroverlast. In de zomerperiode bestaat er dan weer gevaar voor blessures omdat de atletiekbaan er oneffen bij ligt. Stad Oostende besliste daarom om te investeren in de aanleg van een nieuwe atletiekpiste.

“Binnenkort kunnen we met zijn allen gebruik maken van een gloednieuwe looppiste op de Schorre. Heerlijk trainen in een groen kader, hoe fantastisch is dat niet? Steeds meer recreatieve sporters vinden de weg naar de piste en ook atletiekverenigingen en andere sportclubs komen er steeds vaker trainen. Goede infrastructuur zorgt er voor dat we met ons allen meer sporten en dus gezonder worden. En gezonde en fitte Oostendenaars: daar doen we het voor”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor openbaar domein.

Investering van 100.000 euro

De werken gaan van start eind januari en zullen twee weken duren. Het gaat om een investering van 97.080,48 euro (excl. btw). Schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert: “De groep niet-georganiseerde sporters blijft groeien in Oostende, de lopers onder hen willen graag gebruik maken van een veilige looppiste. De synthetische tartanpiste in het Jozef Verhellestadion is vooral bedoeld voor clubs en professionele sporters, en is bovendien heel gevoelig voor schade bij het gebruik ervan met niet-aangepast schoeisel. Met de aanleg van de sintelbaan voorzien we een vrij te betreden piste die voor elk soort schoeisel geschikt is.”